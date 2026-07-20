فاروق حسني ينعى هاني شنودة: أثرى الحياة الفنية بإسهاماته المتجددة

نعى وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني الموسيقار الكبير هاني شنودة، معبرًا عن حزنه لرحيله ومشيدًا بما قدمه من إسهامات بارزة في الموسيقى المصرية.

وقال فاروق حسني في بيان نعيه: "أنعى بمشاعر الحزن والأسى الموسيقار الكبير هاني شنودة، الذي أثرى الحياة الفنية والغنائية في مصر بأعماله المتميزة وإسهاماته الموسيقية المتجددة".

وأضاف: "سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان".

وتوفي الموسيقار الكبير هاني شنودة، منذ قليل، بعد مسيرة فنية طويلة.

ويُعد هاني شنودة أحد أبرز رواد الموسيقى في مصر، حيث قدّم أعمالًا خالدة وأسهم في اكتشاف ودعم العديد من النجوم، تاركًا إرثًا فنيًا سيظل حاضرًا في وجدان جمهوره ومحبيه.