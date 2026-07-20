نهائي مونديال لا يُنسى .. أبرز اللقطات المثيرة في مباراة إسبانيا والأرجنتين

تُوِّج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد، في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية وشهدت العديد من اللقطات التاريخية والإنسانية التي ستظل عالقة في أذهان جماهير كرة القدم.



هدف منح إسبانيا المجد

حسم فيران توريس المباراة بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 106، ليقود منتخب بلاده إلى التتويج باللقب الثاني في تاريخ الماتادور.

دموع ميسي تخطف القلوب

في واحدة من أكثر لقطات النهائي تأثيرًا، ظهر ليونيل ميسي باكيًا خلال مراسم التتويج، في مشهد اعتبره كثيرون وداعًا مؤثرًا قد يكون الأخير له في كأس العالم