إقامة 90 يوما.. تفاصيل تأشيرة العمرة متعددة الدخول ومميزاتها

بشرى سارة للراغبين في أداء العمرة ، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن تأشيرة العمرة متعددة الدخول لمدة عام كامل من تاريخ إصدار التأشيرة، وذلك في إطار رغبة المملكة في تطوير رحلات المعتمرين وتيسيرها.

وجاء إطلاق تأشيرة العمرة امتدادًا للدعم الذي تحظى به منظومة خدمة ضيوف الرحمن من القيادة، وفي سياق تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن في تيسير القدوم، وإثراء التجربة، ورفع كفاءة الخدمات.

تفاصيل تأشيرة العمرة متعددة الدخول

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول، التي تتيح للمستفيد دخول المملكة عدة مرات خلال مدة صلاحيتها البالغة 365 يومًا من تاريخ الإصدار، بإجمالي إقامة يصل إلى 90 يومًا خلال فترة سريان التأشيرة، في خطوة تهدف إلى تيسير رحلة المعتمر، وتوفير خيارات أكثر مرونة للتخطيط للزيارة وأداء العمرة.

مميزات تأشيرة العمرة متعددة الدخول

- مدة صلاحية التأشيرة 365 يومًا من تاريخ الإصدار.

- إمكانية الدخول المتعدد خلال فترة صلاحية التأشيرة.

- إجمالي الإقامة 90 يومًا داخل المملكة خلال مدة الصلاحية.

- غير مصرح بالحج أو الدخول إلى المملكة أو البقاء فيها خلال المدة من (1 ذي القعدة إلى 14 ذي الحجة).

- إصدار تصريح عمرة جديد عبر منصة نسك لكل زيارة.

- مرونة أكبر للمعتمرين الراغبين في تكرار أداء العمرة.

- رسوم إصدار التأشيرة يبلغ نحو 590 ريالاً سعودياً.

إقامة 90 يوماً

مدة الإقامة المتاحة تحتسب بصورة تراكمية من إجمالي 90 يومًا، وفق عدد أيام بقاء المعتمر في المملكة خلال كل زيارة، بما يمنحه إمكانية الاستفادة من التأشيرة في زيارات متعددة طوال مدة صلاحيتها، وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

كيف تستفيد بتأشيرة العمرة؟

الاستفادة من التأشيرة تتطلب شراء باقة خدمات من أحد مقدمي الخدمات المعتمدين في منظومة "نسك" لكل زيارة، على ألا تتجاوز مدة الباقة عدد الأيام المتبقية والمتاحة في التأشيرة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لمدد البرامج والخدمات المقدمة للمعتمرين،

إصدار تصريح العمرة

كما أن دخول المملكة بموجب التأشيرة يرتبط بإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق "نسك" قبل القدوم، ومواءمة موعد التصريح مع تواريخ الباقة المعتمدة، إلى جانب استيفاء متطلبات أهلية السفر والدخول.

طريقة استخراج تأشيرة العمرة

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن مسار الزيارة الأولى يبدأ بشراء حزمة الخدمات عبر أحد مقدمي الباقات المتاحين في منظومة "نسك"، ثم تقديم طلب إصدار التأشيرة واستكمال معالجته لدى الجهات المختصة، والتحقق من أهلية السفر قبل صعود المستفيد إلى الطائرة، وصولًا إلى تسجيل بيانات الدخول عند الوصول وتحديثها عند المغادرة، بما يشمل احتساب مدة الإقامة المتبقية.

أما في الزيارات اللاحقة، فيشتري حامل التأشيرة باقة جديدة من أحد مقدمي الخدمات المعتمدين، ويصدر تصريح العمرة عبر تطبيق "نسك"، ثم تستكمل إجراءات التحقق من استيفاء متطلبات الدخول وأهلية السفر، قبل تسجيل بيانات الدخول والخروج وتحديث الرصيد المتبقي من مدة الإقامة.

إيقاف التأشيرة في موسم الحج

إيقاف تفعيل حالة التأشيرة بعد كل مغادرة للمملكة، على أن يعاد تفعيلها للزيارة التالية بعد استيفاء المتطلبات التنظيمية، كما لا تُفعّل للدخول خلال موسم الحج، ابتداءً من الأول من ذي القعدة وحتى الثالث عشر من ذي الحجة.