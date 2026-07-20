تأشيرة عمرة لمدة 365 يوما.. كيف تستفيد من نظام الدخول المتعدد إلى السعودية؟

أطلقت المملكة العربية السعودية خطوة جديدة لتطوير منظومة خدمات العمرة، بإعلان وزارة الحج والعمرة تدشين تأشيرة العمرة متعددة الدخول، التي تتيح للمعتمرين دخول المملكة عدة مرات خلال عام كامل، بإجمالي إقامة يصل إلى 90 يوما، في إطار توجه يستهدف تسهيل إجراءات السفر، وتعزيز الخدمات الرقمية، ومنح الراغبين في أداء العمرة مرونة أكبر في تنظيم رحلاتهم على مدار العام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتطوير تجربة ضيوف الرحمن، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على رفع جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، وتوسيع الخيارات المتاحة أمامهم، وزيادة كفاءة المنظومة التشغيلية.

تأشيرة صالحة لمدة 365 يوما

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية أن التأشيرة الجديدة تتيح لحاملها دخول المملكة عدة مرات خلال مدة صلاحيتها البالغة 365 يوما من تاريخ إصدارها، على أن يصل إجمالي مدة الإقامة التراكمية إلى 90 يوما، يتم احتسابها وفق عدد الأيام التي يقضيها المعتمر داخل المملكة في كل زيارة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الآلية تمنح المستفيدين إمكانية توزيع أيام الإقامة على أكثر من رحلة خلال عام كامل، بما يتناسب مع ظروفهم وخطط سفرهم، مع الالتزام بالضوابط المنظمة المعتمدة.

شراء باقة خدمات لكل زيارة

وأكدت الوزارة أن الاستفادة من التأشيرة تستلزم شراء باقة خدمات من أحد مقدمي الخدمات المعتمدين عبر منصة "نسك" قبل كل زيارة، على ألا تتجاوز مدة الباقة عدد الأيام المتبقية في رصيد التأشيرة، مع الالتزام بالاشتراطات المنظمة للبرامج والخدمات المقدمة للمعتمرين.

كما أوضحت أن دخول المملكة يتطلب إصدار تصريح العمرة عبر تطبيق "نسك" قبل السفر، مع ضرورة توافق موعد التصريح مع تواريخ الباقة المعتمدة، بالإضافة إلى استيفاء جميع متطلبات السفر والدخول.

خطوات الزيارة الأولى

وبيّنت وزارة الحج والعمرة أن أول زيارة تبدأ بشراء باقة الخدمات من أحد مزودي الخدمات في منظومة "نسك"، ثم التقدم بطلب إصدار التأشيرة واستكمال الإجراءات لدى الجهات المختصة، يلي ذلك التحقق من أهلية السفر قبل المغادرة إلى المملكة، ثم تسجيل بيانات الدخول والخروج بما يضمن تحديث الرصيد المتبقي من مدة الإقامة.

آلية الزيارات التالية

وبالنسبة للزيارات اللاحقة، يتعين على حامل التأشيرة شراء باقة جديدة، وإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق "نسك"، ثم استكمال إجراءات التحقق من أهلية السفر والدخول، قبل تسجيل بيانات الدخول والخروج وتحديث عدد الأيام المتبقية ضمن مدة الإقامة التراكمية.

إيقاف التأشيرة بعد المغادرة

وأوضحت الوزارة أن حالة التأشيرة تتوقف تلقائيا بعد مغادرة المملكة، على أن يعاد تفعيلها للزيارة التالية عقب استيفاء المتطلبات التنظيمية، مشيرة إلى أن التأشيرة لا تستخدم خلال موسم الحج، وذلك اعتبارا من الأول من شهر ذي القعدة وحتى الثالث عشر من شهر ذي الحجة.

وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم حركة المعتمرين وضمان انسيابية الخدمات خلال المواسم المختلفة.

من جانبه، يقول علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الرئيسية، إن إطلاق المملكة العربية السعودية تأشيرة العمرة متعددة الدخول يعد خطوة استراتيجية لتطوير منظومة العمرة، ويعكس حجم التطور الذي تشهده الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تسهيل إجراءات السفر والارتقاء بتجربة المعتمرين.

وأضاف منصور- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التأشيرة الجديدة تمنح المعتمرين مرونة غير مسبوقة، إذ تتيح لهم أداء العمرة أكثر من مرة خلال فترة صلاحيتها دون الحاجة إلى استخراج تأشيرة جديدة لكل زيارة، وهو ما يسهم في تيسير التخطيط للرحلات.

وأشار منصور: "كما يتيح لشركات السياحة تصميم برامج أكثر مرونة وتنوعًا تتناسب مع احتياجات مختلف الشرائح، سواء للراغبين في الزيارات القصيرة أو المتكررة على مدار العام".

جدير بالذكر، أن وزارة الحج والعمرة شددت على أن إطلاق التأشيرة الجديدة يأتي امتدادا للدعم الذي تحظى به منظومة خدمة ضيوف الرحمن، ويسهم في تيسير إجراءات القدوم، وإثراء تجربة المعتمرين، وتعزيز التكامل بين الخدمات الرقمية والتشغيلية، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع كفاءة خدمات الحج والعمرة.