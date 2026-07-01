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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواجهة الطرق الملتوية.. حوار مفتوح بين شركات السياحة حول موسم الحج والعمرة

غرفة شركات السياحة
غرفة شركات السياحة
محمد الاسكندرانى

واصلت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة اجتماعاتها المكثفة مع شركات السياحة بمختلف محافظات الجمهورية وذلك استعدادا لانطلاق موسم الحج والعمرة الجديد، استضافت غرفة شركات السياحة الفرعية بالاسكندرية لقاءً موسعًا للجنة حضره رؤساء ومسؤولي أكثر من ١٢٠ شركة سياحة من الشركات العاملة بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.


يأتي الاجتماع في إطار حرص غرفة السياحة على التشاور والحوار مع كافة شركات السياحة والاستماع إلى ارائهم ومقترحاتهم في كل ما يخص آليات العمل خاصة في مجال السياحة الدينية.

شارك بالاجتماع كل من أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية ، ووليد خليل نائب رئيس اللجنة رئيس لجنة مكافحة الكيانات غير الشرعية ، ويسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات.

كما حضره مجلس إدارة غرفة السياحة الفرعية بالإسكندرية برئاسة حسام الحلو ومحمد عزت نائب الرئيس

وشهد الاجتماع الذي امتد لعدة ساعات مناقشات مستفيضة لكل ما يتعلق بموسم العمرة المزمع انطلاقه قريبا ، وكذلك رحلات الحج التي بدأت إجراءات موسمها الجديد قبل أيام ، وساد اللقاء حالة من التفاؤل بسهولة الإجراءات خلال الموسم الجديد وصدور الضوابط المنظمة للموسم بما يضمن حقوق الحجاج والمعتمرين ، وكذلك مساندة الشركات الجادة والملتزمة ، وقد تم طرح مجموعة من الأفكار والمقترحات الخاصة بالعمل خلال الموسم الجديد.

خطابات الضمان


وخلال اللقاء طالبت شركات السياحة بعدم تغيير قيمة خطاب الضمان الخاص برحلات العمرة في الموسم الجديد بحيث تكون مماثلة لقيمته العام الماضي.

وقدمت الشركات عدة مقترحات لمواجهة محاولات البعض السفر لأداء العمرة بطرق ملتوية والالتزام بالقانون بأن يكون السفر لأداء العمرة من خلال شركات السياحة فقط.

وتم الاتفاق كذلك على أنه في حالة إيقاف وكيل سعودي عدم نقل أو تضامن أي وكيل آخر مع الشركات إلا بعد موافقة جميع الشركات المصرية المرتبطة بالوكيل الجديد.

إصدار الضوابط

وطالبت الشركات بسرعة إصدار الضوابط المنظمة لموسم العمرة، حتى تتمكن من الاستعداد والإعلان عن البرامج بصورة واضحة.

كما طالبت الشركات بالنظر في اليات تنظيم رحلات العمرة للحد من ظاهرة عمل السماسرة واي تداول للتأشيرات وتشجيع الشركات الجادة والملتزمة، وقدموا عدة أفكار لآلية تنظيم الرحلات وبما يتوافق مع الضوابط السعودية ويتم تنفيذها بداية من أول الموسم.


واستعرض محمد عزت حمودة نائب رئيس الغرفة الفرعية بالإسكندرية الكثير من الأفكار والمقترحات التي قدمتها الشركات حول الضوابط المنظمة للعمرة، والمنتظر صدورها خلال الأيام المقبلة

وأكد أحمد إبراهيم أنه ستتم دراسة كل الأفكار التي تم طرحها بعناية والاستفادة منها خلال مناقشة الضوابط داخل اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة    

الكيانات غير الشرعية وفض المنازعات

 
كما أكد الاجتماع على ضرورة التصدي للكيانات غير الشرعية التي تمارس أنشطة الحج والعمرة بالمخالفة للقانون، حيث عرض وليد خليل، رئيس لجنة الكيانات غير الشرعية، تصورا لعمل اللجنة وسردا لجهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا استمرار العمل لحماية السوق والحفاظ على حقوق المعتمرين والحجاج.

كما استعرض يسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات نشاط اللجنة التي تأتي في إطار حرص الغرفة على حل كافة المشاكل العالقة بين اعضائها وتوطيد علاقات التعاون بينهم جميعا في كافة الأنشطة السياحية وبخاصة الحج والعمرة .

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