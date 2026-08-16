سعر الريال السعودي اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 أمام الجنيه

سجّل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 16 أغسطس 2026، وفق الأسعار الواردة في بيانات البنوك محل المتابعة، ويهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة سعر الريال السعودي اليوم، سواء لأغراض السفر إلى المملكة العربية السعودية أو متابعة أسعار العملات العربية والأجنبية وحركة سوق الصرف داخل البنوك المصرية، ويأتي البنك الأهلي المصري وبنك مصر ضمن البنوك التي سجل فيها الريال السعودي 13.34 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع.

وتتفاوت أسعار الريال السعودي اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 من بنك إلى آخر، بحسب سعر الشراء الذي يحصل عليه العميل عند بيع الريال للبنك، وسعر البيع الذي يدفعه العميل عند شراء العملة السعودية من البنك، وتوضح الأسعار المعلنة تفاوتًا محدودًا بين البنوك، مع تسجيل أعلى سعر للشراء عند 13.41 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سجل أعلى سعر للبيع عند 13.44 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي أيضًا.

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 16 أغسطس 2026

يقدم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم صورة مستقرة نسبيًا بين البنوك التي شملتها الأسعار الواردة، إذ سجل البنك الأهلي المصري 13.34 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع، بينما جاء السعر نفسه في بنك مصر عند 13.34 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع، وهو ما يعكس تقاربًا واضحًا في سعر العملة السعودية داخل أكبر البنوك المصرية.

وسجل بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي عند 13.31 جنيه للشراء و13.39 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك قناة السويس 13.33 جنيه للشراء و13.42 جنيه للبيع، ويظهر من هذه المستويات وجود فروق محدودة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، وهو أمر يهم المتعاملين الراغبين في اختيار البنك الأنسب لتنفيذ عمليات شراء أو بيع الريال السعودي.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 نحو 13.34 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع، بينما سجل بنك مصر السعر نفسه عند 13.34 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع، ويعد السعران من أبرز الأسعار التي يترقبها المواطنون بصورة مستمرة عند البحث عن سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري.

ويأتي الاهتمام بسعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نتيجة اتساع قاعدة العملاء والتعاملات المصرفية في البنكين، إلى جانب استخدام الريال السعودي في أغراض متعددة، من بينها السفر والتعاملات المالية المرتبطة بالمملكة العربية السعودية، ولذلك تحظى تحديثات سعر الريال السعودي اليومية بمتابعة مستمرة من جانب المواطنين.

سعر الريال السعودي في أبرز البنوك المصرية

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودي عند 13.41 جنيه للشراء و13.44 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر للشراء والبيع ضمن الأسعار الواردة في البيانات محل التقرير، بينما بلغ سعر الريال السعودي في بنك نكست 13.38 جنيه للشراء و13.42 جنيه للبيع، كما سجل البنك التجاري الدولي 13.36 جنيه للشراء و13.39 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدُّوَليّ 13.37 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع، بينما سجل البنك الأهلي الكويتي 13.37 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع، ووصل السعر في البنك المصري الخليجي إلى 13.37 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع، وتوضح هذه المستويات وجود فروق محدودة بين أسعار الريال السعودي المعروضة في البنوك المختلفة.

أعلى سعر للريال السعودي اليوم

يبلغ أعلى سعر للشراء بين الأسعار الواردة في البنوك محل المتابعة 13.41 جنيه، وسجله مصرف أبوظبي الإسلامي، وهو ما يعني أن العميل الذي يمتلك الريال السعودي ويرغب في بيعه للبنك يحصل وفق هذا السعر على 13.41 جنيه مقابل الريال الواحد، بينما يبلغ أعلى سعر للبيع 13.44 جنيه، وسجله مصرف أبوظبي الإسلامي أيضًا.

وفي المقابل، سجل بنك الإسكندرية أقل سعر للشراء ضمن القائمة عند 13.31 جنيه، بينما بلغ أقل سعر للبيع 13.39 جنيه في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، وهو ما يوضح الفروق المحدودة بين أسعار الصرف المعروضة للعملة السعودية في البنوك محل المتابعة.

سعر شراء الريال السعودي وسعر بيعه

يجب الانتباه عند متابعة سعر الريال السعودي إلى الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، فسعر الشراء هو السعر الذي يشتري به البنك الريال السعودي من العميل، بينما سعر البيع هو السعر الذي يبيع به البنك الريال السعودي للعميل، ولذلك فإن الشخص الذي يرغب في شراء الريال من البنك يهتم بسعر البيع، بينما الشخص الذي يريد بيع ما لديه من ريالات يهتم بسعر الشراء.

وتختلف قيمة الفارق بين السعرين من بنك إلى آخر وفق الأسعار المعلنة، ولذلك فإن مقارنة سعر الشراء وسعر البيع قبل تنفيذ المعاملة تساعد العميل على معرفة السعر المتاح في البنك الذي يتعامل معه، خصوصًا في ظل متابعة المواطنين المستمرة لتحركات أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري.

أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم

جاءت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 في البنوك محل المتابعة على النحو الآتي، حيث سجل البنك الأهلي المصري 13.34 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع، وسجل بنك مصر 13.34 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع، بينما سجل بنك الإسكندرية 13.31 جنيه للشراء و13.39 جنيه للبيع.

وسجل بنك قناة السويس 13.33 جنيه للشراء و13.42 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.41 جنيه للشراء و13.44 جنيه للبيع، وسجل بنك نكست 13.38 جنيه للشراء و13.42 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 13.36 جنيه للشراء و13.39 جنيه للبيع.

كما سجل المصرف العربي الدُّوَليّ 13.37 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع، وبلغ السعر في البنك الأهلي الكويتي 13.37 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع، بينما سجل البنك المصري الخليجي 13.37 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع، وتكشف هذه الأسعار عن تقارب نسبي في مستويات العملة السعودية بين عدد من البنوك المصرية.

لماذا يهتم المواطنون بسعر الريال السعودي اليوم؟

يحظى سعر الريال السعودي باهتمام واسع من المواطنين الذين يتعاملون بالعملة السعودية بصورة مباشرة أو يحتاجون إلى تحويل الجنيه المصري إلى الريال، كما يمثل سعر العملة أهمية خاصة للراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية، فضلًا عن المتابعين لحركة أسعار العملات في السوق المصرفية المصرية.

ويبحث المواطن عادة عن سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، وسعر الريال السعودي في البنك الأهلي، وسعر الريال السعودي في بنك مصر، وأعلى سعر لشراء الريال السعودي وأفضل سعر لبيع الريال السعودي، ولذلك يظل تحديث الأسعار بصورة يومية من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير لدى الباحثين عن المعلومات المصرفية.

وتشير الأسعار الواردة لبداية تعاملات اليوم الأحد 16 أغسطس 2026 إلى استقرار ملحوظ في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، مع تسجيل سعر 13.34 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بينما تراوحت الأسعار في باقي البنوك الواردة بين 13.31 جنيه و13.41 جنيه للشراء، وبين 13.39 جنيه و13.44 جنيه للبيع.

وتظل الأسعار المصرفية قابلة للتغير وفق تحديثات البنوك وحركة التعاملات، لذلك ينبغي للمتعامل التأكد من السعر المعلن في البنك الذي يرغب في تنفيذ المعاملة من خلال آخر تحديث متاح قبل إتمام عملية شراء أو بيع الريال السعودي.