أسعار العملات العربية اليوم الخميس 13 أغسطس 2026.. الريال السعودي يسجل رقمًا جديدًا

شهدت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري تحركات جديدة خلال تعاملات اليوم، الخميس 13 أغسطس 2026، حيث ارتفع سعر الريال السعودي في البنوك وشركات الصرافة، بينما استقرت أسعار عدد من العملات العربية الأخرى، وعلى رأسها الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 158.62 جنيه للشراء، مقابل 163.64 جنيه للبيع.

الريال السعودي يرتفع

وبلغ سعر الريال السعودي نحو 13.33 جنيه للشراء، مقابل 13.39 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث معلن من البنك الأهلي المصري.

ويأتي تحرك الريال السعودي ضمن متابعة مستمرة لأسعار العملات العربية في السوق المصرفية المصرية، مع اختلاف مستويات الأسعار من بنك إلى آخر وفقًا لحركة التعاملات.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 13.65 جنيه للشراء، مقابل 13.69 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية اليوم

وجاءت أسعار أبرز العملات العربية في البنك الأهلي المصري على النحو التالي:

الدينار البحريني: 130.98 جنيه للشراء و133.32 جنيه للبيع.

130.98 جنيه للشراء و133.32 جنيه للبيع. الريال العماني: 128.36 جنيه للشراء و130.57 جنيه للبيع.

128.36 جنيه للشراء و130.57 جنيه للبيع. الريال القطري: 12.73 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع.

12.73 جنيه للشراء و13.79 جنيه للبيع. الدينار الأردني: 69.95 جنيه للشراء و71 جنيهًا للبيع.

تحديثات مستمرة لأسعار العملات

وتأتي هذه الأسعار وفق آخر تحديث معلن من البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، وقد تختلف أسعار العملات من بنك إلى آخر على مدار اليوم وفقًا لحركة التعاملات المصرفية.

وتحرص البنوك العاملة في السوق المصرية على تحديث أسعار العملات بصورة مستمرة وفقًا لآليات التسعير وحركة العرض والطلب، ما يجعل أسعار الشراء والبيع قابلة للتغير خلال ساعات التداول.