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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خريطة العام الدراسي 2027 بالمدارس ..الترم الأول 93 يوما والامتحانات 9 يناير

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

خريطة العام الدراسي 2027 .. كشفت وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني تفاصيلها كاملة لحسم الجدل و وقف الشائعات الخاصة بـ العام الدراسي الجديد 2027 

خريطة العام الدراسي 2027 .. موعد الفصل الدراسي الأول 2027 

بحسب خريطة العام الدراسي 2027، يبدأ الفصل الدراسي الاول 2027 في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية ، يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 

خريطة العام الدراسي 2027  ، المعلنة رسميا من وزارة التربية والتعليم ، تؤكد أنه من المقرر أن يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا

خريطة العام الدراسي 2027 .. موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2027

بحسب خريطة العام الدراسي 2027 ، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2027 لصفوف النقل اعتبارًا من ٩ يناير ٢٠٢٧ وحتى ١٤ يناير ٢٠٢٧، بينما تُعقد  امتحانات الفصل الدراسي الأول 2027 لطلاب الشهادة الإعدادية خلال الفترة من ١٦ يناير ٢٠٢٧ وحتى ٢١ يناير ٢٠٢٧.

خريطة العام الدراسي 2027 .. موعد اجازة نصف العام 2027

أكدت خريطة العام الدراسي 2027 .. أنه من المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام 2027 لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت ٢٣ يناير ٢٠٢٧، وحتى الخميس ٤ فبراير ٢٠٢٧.

تأجيل الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم ذلك ؟

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حتى الآن لم يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف قرارا رسميا ينص على تأجيل موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تقرر رسمياً أن يكون موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت .

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية مختلف عن موعد المدارس الحكومية ، مؤكدةً أن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية سيكون يوم 6 سبتمبر 2026 .

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