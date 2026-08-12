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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مش هتصدق.. الكربوهيدرات مفيدة للجسم | تفاصيل

الكربوهيدرات
الكربوهيدرات

قال الدكتور سعيد متولى استشاري التغذية العلاجية، إن الكربوهيدرات تعد الجزء الأكثر أهمية من غذاء الرياضى باعتباره من المصادر الأساسية لتوليد الطاقة الحرارية فى الجسم البشرى، حيث إن الكربوهيدرات توفر إنتاج الطاقة بالنسبة للرياضيين بما يقارب 65 % على الأقل من الطاقة التى يحتاجها من خلال المكونات الأساسية للغذاء.

مصادر الكربوهيدرات 

وأوضح أن هناك مصدرين رئيسيين يحصل منهما الجسم على المواد الكربوهيدراتية 

1-  مصدر كربوهيدرات حيوانى 

يعتبر اللكتوز lactose   (اللبن ومنتجاته) السكر الحيوانى الوحيد من مصادر الكربوهيدرات الحيوانى 

2- مصادر كربوهيدرات  نباتية 

- الحبوب

- الخضروات

- الفواكه وعصائرها

- الحلوى

- المربات والجيلاتى (جلوكوز – سكروز )

- الخبز 

- الأرز 

- المكرونة (النشا )

- جميع منتجات القمح

أهمية الكربوهيدرات للرياضيين

1-  توليد الطاقة اللازمة لحركة العضلات الإرادية وغير الإرادية

2-  الأحتفاظ بدرجة حرارة الجسم فى درجة ثابتة (37)

3-  مساعدة فى العمليات الحيوية التى تحدث بالجسم والتى منها  عمليات النمو والحمل والأرضاع وألتأم الجروح 

4-  تأمن أمداد الجليكوجين للعضلات

5-  المساعدة على سرعة الأستشفاء

6-  تعتبر المصدر الرئيسى لإنتاج الطاقة حيث ان الجرام الواحد من الكربو هيدرات يعطى 4,1 سعر حرارى.

احتياجات لاعبى الكاراتيه من المواد الكربوهيدراتية

يحتاج لاعبو الكاراتيه فى المتوسط من 500 جرام  إلى 700 جرام من الكربوهيدرات فى اليوم الواحد. وتختلف هذه الحاجة تبعا لاختلاف الأحمال التدريبية والجرعات التدريبية. ويمكن الاعتماد على الكربوهيدرات قبل الاشتراك فى المنافسات الرياضية أو التدريبات الرياضية وكذلك بعد الأداء الرياضى، حيث تساعد على سرعة تعويض ما فقد من الجسم واستعادة الاستفتاء وتعويض الأنسجة التالفة. كما يفضل فى ايام التدريب بأحمال عالية الزيادة من الكربوهيدرات فى الإفطار والزيادة فى البروتينات فى وجبة الغداء.

الكربوهيدرات أهمية الكربوهيدرات مصادر الكربوهيدرات الحبوب الأرز

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