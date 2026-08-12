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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال اجتماعه.. محافظ بني سويف يوجه بحلول وإجراءات لمطالب وشكاوى المواطنين في القطاعات والمرافق

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

واصل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، عقد اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين، في إطار الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي، والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، ومناقشتها مع الجهات التنفيذية المختصة، في حضور التنفيذيين المعنيين من وكلاء الوزارات، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري شركات المرافق، ومسؤولي المديريات والإدارات المختصة، لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحلها بصورة فورية، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات وتحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.

وخلال لقاء اليوم، ناقش المحافظ شكوى تقدم بها أحد المواطنين، بشأن سوء حالة جزء من الطريق الشرقي القديم "بني سويف/ المنيا" في زمام قرية سنور، حيث أوضح رئيس المدينة أنه تمت معاينة المنطقة المذكورة من الطريق وتبين وجود هبوط أرضي وظهور مياه غير معروف مصدرها"يُرجّح أنها  ناتجة عن مخالفة لتركيب وصلة ري لأرض زراعية قريبة من المنطقة.

ووجه المحافظ بعقد اجتماع بحضور التنفيذيين المعنيين من الوحدة المحلية والطرق والكباري والري والزراعة وشركة المياه والبيئة، لدراسة المشكلة بشكل واف من كافة النواحي والوقوف على نوع ومصدر المياه واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، فضلاً عن تكليف الوحدة المحلية والطرق بالتنسيق مع المرور لتسوية وتمهيد الطريق في المسافة المذكورة.

كلف المحافظ مسؤولي شركة مياه والشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية، بالمعاينة على أرض الواقع، لمشكلة انقطاع المياه عن عزبة سامي عويس التابعة لقرية أبوصير مركز الواسطى، ووضع حلول ومقترحات فنية وإجراءات قانونية للتعامل مع مشكلة الانقطاع، خاصة مع وجود العزبة على منطقة عالية"تبة" وموقعها في نهاية أطراف الشبكة، بجانب دراسة مساهمة الأهالي في تنفيذ تلك الإجراءات، لاسيما مع استعدادهم وترحيبهم في المشاركة في إجراءات وخطوات حل المشكلة.

واستمع المحافظ للإجراءات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف،حيال شكوى مقدمة من أحد أهالي قرية دموشيا، يتضرر فيها من وجود ورشة حدادة داخل الكتلة السكنية بالقرية والتي تتسبب في إزعاج وضوضاء وتلوث سمعي وبييئ، حيث أوضح رئيس المدينة أنه تم عمل إنذار وتم الغلق بالتنسيق مع الجهة الأمنية، مع المتابعة المستمرة لضمان الالتزام بقرار الغلق.

من جهته كلف المحافظ مسؤولي الإدارة العامة للشؤون القانونية وإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية "التفتيش المالي والإداري" بدراسة الموضوع ومراجعة كافة الأوراق والمستندات الخاصة بترخيص الورشة وإعداد مذكرة وافية بالمشكلة والإجراءات والحلول والمقترحات، لاتخاذ القرار المناسب وفق القانون واللوائح المنظمة.

وقرر المحافظ صرف إعانة مالية عاجلة من المحافظة، وتكليف التضامن بصرف مساعدة على"شهرين" لأحد المواطنين مقيم بمنطقة الجزيرة المرتفعة بمدينة بني سويف، مع توجيهات لمسؤولى الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بالتواصل والتنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية، لتسهيل إجراءات استخراج معاش تأميني، لإصابته بعجز جزئي بعد إجراء عملية استلزمت تركيب مسامير.

كما وجه محافظ بني سويف، بصرف مساعدة مالية عاجلة لسيدة من الفئات الأولى بالرعاية مقيمة بإحدى قرى مركز ببا، بجانب مساعدة منتظمة على مدار 3 أشهر متتالية من التضامن الاجتماعي، وذلك مراعاة لظروف الأسرة التي تتكون من 4 أبناء منهم 2 في مراحل التعليم و2 من ذوي الهمم .
 

بني سويف محافظة بني سويف الفشن

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