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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: قاعدة أخف الضررين من القواعد المهمة في الفقه الإسلامي

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن قاعدة أخف الضررين وأعلى المصلحتين تعد من القواعد المهمة في الفقه الإسلامي، موضحا أن المسلم إذا عرضت عليه مصلحتان يختار الأعلى والأنسب، وإذا واجه ضررين يختار الضرر الأقل، بشرط أن يكون مدركا بصورة واضحة للضرر الأكبر.

خالد الجندي: قصة سيدنا موسى والخضر توضح معنى أخف الضررين

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قصة سيدنا موسى وسيدنا الخضر عليهما السلام في سورة الكهف توضح هذا المعنى، لافتا إلى أن خرق السفينة كان ظاهره ضررا، لكنه كان في حقيقة الأمر وسيلة لدفع ضرر أكبر يتمثل في الاستيلاء على السفينة.

وأشار خالد الجندي إلى أن اختيار أخف الضررين لا يمكن أن يقوم على مجرد التخمين، وإنما يحتاج إلى معرفة حقيقية بالضرر الأكبر المتوقع، موضحا أن الإنسان قد يواجه في حياته مواقف يضطر فيها إلى اختيار ضرر أقل لتجنب ضرر أشد.

وضرب مثالا بالطبيب الذي يوازن بين مخاطر تدخل جراحي لعلاج ورم وبين استمرار المرض وما قد يترتب عليه من أضرار أكبر، وكذلك القائد العسكري الذي يدرس الخيارات المتاحة لمنع وقوع خسائر أو فقدان موقع استراتيجي.

وأكد أن القاعدة الفقهية تقوم على مبدأ واضح، وهو اختيار المصلحة الأعلى عند المفاضلة بين المصالح، واختيار الضرر الأقل عند المفاضلة بين الأضرار.

خالد الجندي الشيخ خالد الجندي قاعدة أخف الضررين أخف الضررين قصة سيدنا موسى والخضر عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

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