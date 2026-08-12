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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيراميكا كليوباترا يُعلن صفقة جراديشار رسميًا

جراديشار
جراديشار
عمرو مصطفى

حسم نادي سيراميكا كليوباترا صفقة جديدة لتدعيم صفوفه الهجومية، بعد ما أتم اتفاقه مع النادي الأهلي على ضم المهاجم السلوفيني جراديشار، خلال فترة الانتقالات الحالية، استعدادًا للموسم الجديد وانطلاق مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم .

جراديشار ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا رسميًا

ويأتي انتقال جراديشار إلى سيراميكا كليوباترا في إطار تحركات إدارة النادي لتلبية احتياجات الجهاز الفني، خاصة على مستوى الخط الأمامي، في ظل الرغبة في بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق نتائج قوية خلال الموسم المقبل.

ويعول الجهاز الفني لسيراميكا كليوباترا على الإمكانيات الفنية والبدنية التي يمتلكها المهاجم السلوفيني، إلى جانب معرفته بأجواء الكرة المصرية، من أجل الاندماج سريعًا مع زملائه وتقديم الإضافة المطلوبة.

ومن المنتظر أن يمثل جراديشار أحد الخيارات المهمة في هجوم سيراميكا كليوباترا، خاصة مع قدرته على التحرك داخل منطقة الجزاء، واللعب تحت ضغط المدافعين، واستغلال الفرص أمام المرمى، وهي العناصر التي يسعى الجهاز الفني للاستفادة منها خلال المباريات المقبلة.

 سيراميكا كليوباترا يُدعّم صفوفه بصفقات قوية 

وتسعى إدارة سيراميكا كليوباترا إلى استكمال تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات، بهدف امتلاك قائمة قوية ومتوازنة تستطيع التعامل مع ضغط المباريات والمنافسة على تحقيق أهداف النادي في الموسم الجديد.

جراديشار يخوض تحديًا جديدًا بعيدًا عن الأهلي

ويأمل مسؤولو النادي أن ينجح جراديشار في تقديم المستويات المنتظرة منه، وأن يشكل إضافة حقيقية للقوة الهجومية للفريق، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة التي يضعها سيراميكا كليوباترا قبل انطلاق منافسات الموسم.

في المقابل، يخوض المهاجم السلوفيني تجربة جديدة مع سيراميكا كليوباترا بعد تجربته مع الأهلي، ويسعى لاستغلال الفرصة الجديدة لإثبات قدراته، والحصول على مساحة أكبر للمشاركة، والمساهمة في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط خلال الموسم المقبل.

سيراميكا كليوباترا جراديشار الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا الدوري المصري

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