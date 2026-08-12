تشيلسي يدخل سباق التعاقد مع لامين كامارا

دخل نادي تشيلسي سباق التعاقد مع لاعب الوسط السنغالي لامين كامارا، نجم فريق موناكو الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقًا لما ذكره موقع «فوت ميركاتو».

ويحظى كامارا، البالغ من العمر 22 عامًا، بإعجاب كبير داخل تشيلسي، لكن النادي اللندني يحتاج أولًا إلى الاستغناء عن لاعب أو اثنين من لاعبي خط الوسط قبل التحرك بشكل رسمي للتعاقد مع اللاعب السنغالي.

ويُقدّر موناكو قيمة لامين كامارا بنحو 50 مليون يورو، في ظل وجود اهتمام قوي من عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز. وتشير تقارير حديثة إلى أن كريستال بالاس تقدم بالفعل بعرض للتعاقد مع اللاعب، بينما رفض موناكو العرض وطالب بمبلغ أكبر.

كما يراقب مانشستر يونايتد وليفربول موقف اللاعب عن قرب، في حين يستعد نوتنجهام فورست أيضًا للدخول في المفاوضات بعرض رسمي.

ويُعد كامارا من أبرز المواهب السنغالية في مركز خط الوسط، وقد خاض الموسم الماضي 31 مباراة مع موناكو، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة، ما جعله محط أنظار عدد من الأندية الإنجليزية.

وبالتالي، أصبح تشيلسي أمام منافسة قوية للحصول على خدمات اللاعب، لكن تحرك النادي اللندني سيظل مرتبطًا بقدرته على إفساح مكان في خط الوسط من خلال بيع أو إعارة أحد لاعبيه، قبل اتخاذ خطوة رسمية تجاه موناكو.