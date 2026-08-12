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عمر رضوان: التطور التكنولوجي أسهم في استفادة البورصة المصرية من تطورات عديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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عمر رضوان: التطور التكنولوجي أسهم في استفادة البورصة المصرية من تطورات عديدة

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمود محسن

قال عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إنّ البورصة المصرية استفادت من تطورات عديدة في الفترة الماضية، مثل التطور التكنولوجي الكبير، مشيرًا، إلى أنّ القانون رقم 5 لسنة 2022 (قانون التكنولوجيا المالية) سمح لشركات السمسرة المختلفة بالتعاقد مع المستثمرين إلكترونيا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا الأمر فتح بابا كبيرا لعدد ضخم من المستثمرين الجدد، مشيرًا، إلى أنّ عام 2025 شهد التعاقد مع 299 ألف مستثمر جديد، أما هذا العام، فقد شهد 380 ألف مستثمر أو ما يزيد عن ذلك فقط خلال أول 7 أشهر من العام الحالي.

زيادة حجم رأس المال السوقي

وتابع: “أيضًا، هناك القوانين ذات الصلة بالضرائب، مثل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية تماما، وكنا ننتظر هذا الأمر منذ 12 سنة، وتم وضع ضريبة الدمغة النسبية وتحديدا عند نصف في الألف على التداولات اليومية، وربع في الألف على تداولات نفس اليوم”.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى الزخم والانطلاق في السيولة اليومية وأحجام التداول اليومية بالبورصة وزيادة حجم رأس المال السوقي.

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