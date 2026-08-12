حسام عبدالغفار: لا تهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الدم ومشتقاته

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، رصد عدد من المخالفات خلال الحملات التفتيشية التي تنفذها الإدارة العامة للتراخيص بوزارة الصحة على بنوك الدم والمنشآت الطبية الخاصة.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه لا ينبغي الربط بين وجود مخالفات في بعض المنشآت وبين وجود دم ملوث، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة تأتي في إطار تشديد الرقابة ورفع مستويات التأمين والوقاية، بما يضمن عدم نقل دم غير آمن إلى المواطنين.

وأشار إلى أن إلغاء ترخيص بنك الدم يعني إلغاء ترخيص النشاط، ويتم اتخاذ هذا الإجراء في إطار حرص الوزارة على تلافي المخالفات وضمان الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة للعمل.

استمرار الحملات التفتيشية

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على أنه لا تهاون مع أي مخالفات من شأنها المساس بسلامة الدم ومشتقاته، مؤكدًا استمرار الحملات التفتيشية والرقابية لضمان أعلى مستويات الأمان والحفاظ على صحة المواطنين.