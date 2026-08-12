النائبة أميرة فؤاد: التأمين الصحي الشامل خطوة أساسية لضمان رعاية صحية متكاملة للمواطنين

أكدت النائبة الدكتورة أميرة فؤاد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل أحد أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية وتحقيق العدالة في إتاحة الخدمات الطبية، بما يضمن حصول المواطنين على رعاية صحية متكاملة وفق معايير جودة موحدة.

وقالت فؤاد في تصريحات خاصة إن الأرقام المعلنة بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل تعكس حجم التوسع في تقديم الخدمات، خاصة مع تسجيل ملايين المواطنين وتقديم أكثر من 116 مليون خدمة علاجية وإجراء مئات الآلاف من العمليات الجراحية خلال المرحلة الأولى، وهو ما يؤكد أهمية استمرار تطوير المنظومة وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.

نجاح التأمين الصحي الشامل

وأشارت عضو لجنة الصحة إلى أن نجاح التأمين الصحي الشامل لا يرتبط فقط بزيادة أعداد المنشآت والخدمات، وإنما يتطلب الحفاظ على جودة الرعاية الطبية، وتوفير الأطقم الطبية والتمريضية المؤهلة، وضمان توافر المستلزمات والأدوية، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والرقابة على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

استكمال مراحل تطبيق التأمين الصحي الشامل

وشددت على أهمية استكمال مراحل تطبيق التأمين الصحي الشامل وفق جداول زمنية واضحة، مع الاستمرار في تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، مؤكدة أن بناء منظومة صحية مستدامة يمثل استثمارًا مباشرًا في المواطن، ويسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.