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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: ما يمتلكه الشباب المصري من طاقة وإبداع يمثل ثروة وطنية حقيقية

أمل عصفور
أمل عصفور
محمد الشعراوي

أكدت النائبة الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق المنصة الوطنية التفاعلية للشباب، خطوة مهمة للاستماع إلى أفكار الشباب وتحويلها من مجرد أفكار فردية إلى بنك وطني للأفكار والابتكار، تضم المبادرات والرؤى الشبابية القابلة للتطبيق، ويمكن أن تمثل موردًا مستدامًا لصانع القرار في وضع وتنفيذ خطط التنمية.

وقالت عصفور - في تصريح لها - إن بناء هذا البنك الوطني للأفكار من عقول شباب مصر يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة أمام الابتكار وريادة الأعمال والمشاركة المجتمعية، ويدعم خطط التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

 اليوم العالمي للشباب

ووجهت عصفور التحية والتقدير لشباب مصر بمناسبة اليوم العالمي للشباب مؤكدة أن شباب مصر ليسوا فقط نصف الحاضر، بل هم صُنّاع المستقبل وقوة الوطن التي نعوّل عليها في تحقيق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة موضحة أن ما يمتلكه الشباب المصري من طاقة وإبداع وابتكار وقدرة على التفكير خارج الأطر التقليدية يمثل ثروة وطنية حقيقية. ومصر تتميز بقاعدة شبابية كبيرة، وهي ميزة ديموغرافية يمكن أن تتحول إلى قوة تنموية هائلة إذا أحسنّا الاستثمار في قدرات الشباب، وفتحنا أمامهم مساحات حقيقية للمشاركة وصناعة القرار وطرح الأفكار والمبادرات.

وأشارت إلى أهمية تبني استراتيجية مستقبلية شاملة للاستفادة من قدرات الشباب، تقوم على تمكينهم في مختلف القطاعات، وتأهيلهم بالمهارات الحديثة، وربط التعليم بسوق العمل، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تستهدف هذه الاستراتيجية تعزيز مشاركتهم في التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وتحويل طاقاتهم إلى قوة إنتاجية فاعلة تدعم الاقتصاد الوطني وتواكب متطلبات المستقبل.

واختتمت قائلة "كلما أحسنّا استغلال طاقات شبابنا اليوم، صنعنا مستقبلًا أكثر امتدادًا وقدرة على النمو والتنمية، لأن الاستثمار في الإنسان، وخاصة في الشباب، هو الاستثمار الأكثر استدامة".

أمل عصفور النائبة أمل عصفور النواب مجلس النواب الشعب الجمهوري

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