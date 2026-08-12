طرح الإعلان التشويقي لمسلسل الأكشن المرتقب «حبتين»

أعلن تطبيق "يانغو بلاي" عن الإعلان التشويقي لمسلسل الأكشن والجريمة المرتقب «حبتين».

وتدور أحداث العمل في العاصمة الرياض، يمزج بين التشويق والدراما النفسية من خلال الدوافع والقرارات المصيرية لشخصياته.

يستعرض المسلسل قصة أحمد، المعروف بلقب «الهدهد» والذي يجسده الفنان نايف البحر، وهو سائق محترف سابق في عالم التفحيط وثقافة سيارات الشوارع.

بعد خروجه من السجن عام 2024 إثر عقوبة قضاها لتسببه في وفاة شقيقه عام 2014، يواجه أحمد صعوبات بالغة في إعادة بناء حياته، مما يضطره للتعاون مع عصابة لتهريب المخدرات تستغل مهاراته الاستثنائية في القيادة.

وتتعقد الأحداث حين يتقاطع طريقه مع فهد، وهو ضابط في مكافحة المخدرات، ليقع في صراع حاد يضع ولاءاته على المحك.

وإلى جانب خطوط الجريمة والإثارة، يسلط «حبتين» الضوء على مفاهيم الخيانة، الصداقة، والتكفير عن الأخطاء والبحث عن فرص ثانية. وتبرز مدينة الرياض كعنصر درامي محوري يعيد إحياء ثقافة التفحيط التي اشتهرت بها عام 2014 ضمن قالب سردي سعودي معاصر.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم: نايف البحر، عبدالمحسن النمر، فيصل الزهراني، عايدة القصي، ريم العلي، ونجلاء أحمد. والعمل من إنتاج شركة كليلة، وتأليف أحمد ندى، وإخراج الفوز طنجور.

ويمثل هذا العمل عودة مرتقبة للنجم الشاب نايف البحر في دور مغاير، بعد تألق لافت في مسلسل «ثانوية النسيم»، وهو الأداء الذي نال عنه ترشيحاً جائزة الوجه الجديد المفضل في فئة التمثيل بحفل جوي أوردز، مما عزز مكانته كأحد أبرز الأسماء الصاعدة بين الجمهور السعودي.

ومن المقرر عرض مسلسل «حبتين» قريباً وحصرياً عبر تطبيق يانغو بلاي، على أن يتم الكشف عن مزيد من تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة التي تسبق عرضه الأول.