لو مستخدمتش خطك 3 شهور.. ماذا يحدث لرقم المحمول؟ «تنظيم الاتصالات» يوضح

ماذا يحدث لـخط المحمول غير المستخدم لمدة 3 أشهر؟ سؤال يشغل عددًا من المواطنين، خاصة من يمتلكون أكثر من خط محمول ولا يستخدمون بعض الأرقام بصورة منتظمة.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القواعد المتعلقة بالخطوط غير المستخدمة، كاشفًا مصير رقم المحمول بعد توقف صاحبه عن استخدامه لفترة طويلة، وما إذا كان يمكن إعادة بيع الرقم لمستخدم آخر.

هل يتم إيقاف خط المحمول بعد 3 أشهر؟

قال المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن خطوط المحمول التي لا يتم استخدامها لمدة 3 أشهر متواصلة تدخل في إجراءات الإيقاف، وذلك في حال عدم إجراء مكالمات أو استخدام خدمات الخط خلال هذه الفترة.

وجاءت تصريحات المتحدث الرسمي باسم الجهاز خلال لقائه ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، حيث أوضح الإجراءات التي تتبعها شركات المحمول تجاه الأرقام غير المستخدمة.

وبالتالي، فإن امتلاك خط محمول دون استخدامه لفترة طويلة قد يؤدي إلى دخوله في دورة الإيقاف وفق القواعد المنظمة.

ماذا يحدث لرقم المحمول بعد إيقاف الخط؟

وأوضح محمد إبراهيم أن الرقم لا يظل مرتبطًا بالمستخدم السابق إلى أجل غير محدد بعد إيقاف الخط، إذ يمكن أن تتم إعادة طرح رقم المحمول للبيع مرة أخرى وفق الإجراءات والقواعد المنظمة.

وفي حال حصول مستخدم جديد على الرقم، يتم تحرير عقد جديد للخط، ويصبح الرقم مسجلًا باسم المستخدم الجديد، وليس باسم الشخص الذي كان يستخدمه سابقًا.

وهذا يعني أن الرقم قد ينتقل إلى مشترك آخر بعد انتهاء دورة استخدامه السابقة وإعادة طرحه من خلال شركة المحمول.

هل يحتاج صاحب الخط إلى إلغاء الرقم بنفسه؟

أوضح المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المواطن الذي توقف عن استخدام خطه لا يحتاج إلى اتخاذ إجراء لإلغائه من اسمه إذا كان الخط قد دخل بالفعل في دورة الإيقاف وإعادة البيع وفق الإجراءات المنظمة.

وتتولى شركات المحمول بصورة دورية إجراءات التعامل مع الخطوط غير المستخدمة وإعادة طرح الأرقام التي تنطبق عليها القواعد المحددة.

هل يمكن أن يحصل شخص آخر على رقمك القديم؟

نعم، يمكن إعادة طرح الرقم بعد دخوله في دورة الإيقاف، وقد يحصل عليه مستخدم جديد.

وفي هذه الحالة، لا يستمر ارتباط الرقم ببيانات المستخدم السابق، وإنما يتم تحرير عقد جديد وتسجيل الرقم باسم المشترك الجديد وفق الإجراءات المعمول بها.

لذلك، فإن المواطنين الذين يرغبون في الاحتفاظ بأرقامهم القديمة عليهم عدم ترك الخط دون استخدام لفترات طويلة، ومتابعة حالة الخط مع شركة المحمول التابع لها.

هل يتحمل صاحب الخط مسؤولية جريمة باستخدام رقمه القديم؟

وفي سياق آخر، أوضح محمد إبراهيم أن تسجيل رقم المحمول باسم شخص لا يعني تلقائيًا تحميله المسؤولية القانونية عن أي جريمة أو مخالفة يتم ارتكابها باستخدام الرقم.

وأكد أن المسؤولية الجنائية شخصية، ويتم تحديدها وفق التحقيقات والأدلة وظروف كل واقعة.

وبحسب تصريحاته، فإذا أثبتت التحقيقات أن الخط لم يكن في حوزة الشخص المسجل باسمه وقت ارتكاب الجريمة، فإن تسجيل الرقم باسمه وحده لا يكفي لتحميله المسؤولية الجنائية عن الواقعة.

لماذا يعاد طرح أرقام المحمول غير المستخدمة؟

تأتي إعادة طرح أرقام المحمول التي خرجت من الخدمة ضمن تنظيم دورة حياة الأرقام، بما يسمح لشركات الاتصالات بإدارة موارد الأرقام وإتاحتها لمستخدمين جدد وفق القواعد المنظمة.

وبمجرد حصول مشترك جديد على الرقم، يتم تسجيله بعقد وبيانات جديدة، وبالتالي يصبح الرقم مرتبطًا بالمستخدم الجديد وفق الإجراءات الرسمية.

ماذا تفعل إذا كنت لا تستخدم خط المحمول؟

إذا كنت تمتلك خطًا لا تستخدمه بصورة منتظمة وترغب في الاحتفاظ بالرقم، فمن الأفضل متابعة حالة الخط والتأكد من استمرار الخدمة من خلال شركة المحمول التابع لها.

أما ترك الخط دون استخدام لفترة طويلة فقد يؤدي إلى دخوله في إجراءات الإيقاف وإعادة طرح الرقم، وفق القواعد المنظمة التي أوضحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتوضح هذه الإجراءات أن خط المحمول غير المستخدم يمر بدورة محددة، تبدأ بعدم الاستخدام لفترة طويلة، وقد تنتهي بإيقاف الخط ثم إعادة طرح الرقم لمستخدم جديد بعقد وبيانات جديدة.