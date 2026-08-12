ختام فعاليات الدورة الـ 19 للمهرجان القومي للمسرح المصري

قال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إن ختام المهرجان هو وقت الجوائز، وهو حصاد العروض كلها، هناك ثلاث مسابقات: مسابقة المقال النقدي، ومسابقة التأليف المسرحي، وتُعلن جوائز الفائزين فيهما.

أضاف خلال تقرير تلفزيوني عرضه برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مسابقة العروض المسرحية، تضم 20 جائزة، بالإضافة إلى جوائز خاصة، ولذلك يكون الاحتفال كبيرًا، وتكون فرحة الفائزين أجمل ما في الحفل.

من جانبها قالت الفنانة دنيا عبدالعزيز، إنها حرصت على حضور ختام المهرجان، متابعة: "المسرح يمثل لي شيئًا كبيرًا جدًا في حياتي وفي مشواري، وأنا أحب مشاهدة المسرح بشكل عام".

ووجهت الشكر للفنان محمد رياض على المجهود الكبير الذي يبذله، قائلة: "هذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك، فهو يقوم بهذا الدور كل عام، لكنه بالفعل يستحق أن نرفع له القبعة، فهو مشرّف لنا، وأقول له: ألف مبروك على الدورة الـ 19".