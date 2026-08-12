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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوكرانيا توقف هجماتها على سفن نفط بموانئ روسيا بطلب من قيادة أمريكية

حريق سفينة
حريق سفينة
محمد على

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين، أن أوكرانيا أوقفت غارات الطائرات المسيرة على ناقلات النفط التي تستخدم ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود بناءً على طلب من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

وذكرت الصحيفة أن طلب الشهر الماضي جاء في أعقاب مخاوف الولايات المتحدة من أن أوكرانيا تعمل على زعزعة استقرار أسواق النفط والإضرار بالشركات الأمريكية من خلال استهداف ناقلات النفط الخام المنقولة عبر الأنابيب من كازاخستان إلى محطة تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين (CPC) في الميناء.

وأضافت الصحيفة أن أوكرانيا وافقت على عدم استهداف البنية التحتية أو السفن غير الروسية طالما أن الأخيرة ليست خاضعة للعقوبات الأوكرانية ولا تحمل نفطاً أو بضائع روسية.

لم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومكتب فانس على الفور على طلبات رويترز للتعليق . 

كثفت القوات الأوكرانية مؤخراً ضرباتها على البنية التحتية للطاقة الروسية ومواقع أخرى في محاولة تقول كييف إنها تهدف إلى حرمان روسيا من الموارد اللازمة لتمويل جيشها.

وقالت أربعة مصادر مطلعة على البيانات إن هجمات الطائرات بدون طيار في البحر الأسود أدت إلى انخفاض ما يصل إلى خُمس شحنات النفط التابعة لشركة النفط الصينية في يوليو، حيث امتدت الحرب الروسية الأوكرانية لتؤثر على مبيعات كازاخستان وشركات النفط الغربية الكبرى.

أفادت مصادر بأن كازاخستان، التي تعتمد على خط أنابيب النفط الخام CPC لتصدير النفط الخام، شهدت انخفاضاً بنسبة 14% في إنتاج النفط خلال شهر يوليو مقارنةً بشهر يونيو. 

وتُعدّ شركتا شيفرون وإكسون موبيل من بين كبرى شركات النفط الغربية العاملة هناك.

أكد مسؤول أمريكي للصحيفة أن الإدارة الأمريكية حذرت أوكرانيا من مغبة مهاجمة السفن غير الروسية في البحر الأسود.

مسؤولين أوكرانيين صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نوفوروسيسك الولايات المتحدة أوكرانيا الشركات الأمريكية الروسية الأوكرانية

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