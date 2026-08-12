الصين تتخد إجراءات غلق عاجلة وسط استمرار هطول أمطار غزيرة

أغلقت العاصمة الصينية بكين بعض المواقع السياحية وأوقفت بعض خطوط الحافلات وعلقت أعمال جميع مواقع البناء، كما أجلت السكان من المناطق المعرضة لمخاطر عالية وسط استمرار هطول أمطار غزيرة.

وأغلقت المدينة 151 موقعا سياحيا و157 موقعا للتخييم، وعلقت العمل في أكثر من 4100 موقع يوفر خدمات الإقامة في الأرياف. وتم إيقاف 250 خطا للحافلات، فيما تم تخفيض سرعة القطارات في 10 خطوط لمترو الأنفاق. كما تم تعليق جميع خدمات القوارب السياحية،حسبما نقلت وكالة الانباء الصينية "شينخوا" اليوم /الأربعاء/.

وسجلت بكين متوسط هطول أمطار بلغ 23.5 ميليمتر من ظهر الثلاثاء الماضي حتى الساعة الثامنة صباح اليوم الأربعاء، مع تسجيل أشد هطول للأمطار في حي مييون، حيث وصل منسوب هطول الأمطار إلى 199.6 ميليمتر.

وقالت السلطات الصينية إنه حتى الساعة السادسة مساء الثلاثاء الماضي، تم إجلاء سكان القرى الجبلية والمناطق المنخفضة وأماكن أخرى معرضة للفيضانات والكوارث الجيولوجية.

وتم إجلاء أكثر من خمسة آلاف من كبار السن من 271 مرفق رعاية، بينما تم نقل أكثر من 280 شخصا من خمسة مرافق تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأمرت السلطات جميع مواقع البناء البالغ عددها 3357 في أنحاء المدينة بتعليق العمل. كما كثفت السلطات إجراءات مكافحة الفيضانات، التي تتمثل في إطلاق المياه من الخزانات مسبقا لتوفير سعة تخزين إضافية.

وجدد المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيره باللون البرتقالي من هطول أمطار غزيرة اليوم الأربعاء، متوقعا سقوط أمطار شديدة على مساحات واسعة من البلاد حتى صباح غد الخميس.