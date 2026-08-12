تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت محمود القياني، عضو هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم والأيام القادمة،قائلا: هناك انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية خلال الأيام المقبلة.

ولفت محمود القياني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، ألى أن الطقس خلال الفترة المقبلة يميل إلى الحرارة والرطوبة خلال الصباح الباكر، بينما يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، في حين يكون مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا على معظم المناطق.

وأوضح أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المتوقعة في الظل بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.

ونوهه من تكون شبورة مائية من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

واسترسل: سيكون هناك نشاط للرياح أحيانًا على أغلب أنحاء البلاد خلال الفترة من الخميس 13 أغسطس وحتى الاثنين 17 أغسطس، وذلك على فترات متقطعة.