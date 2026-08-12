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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مارك زوكربيرغ يرسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي.. 5 رسائل تكشف رؤيته

مارك زوكربيرغ يرسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي.. 5 رسائل تكشف رؤيته
مارك زوكربيرغ يرسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي.. 5 رسائل تكشف رؤيته
ولاء عادل

بينما يتسارع السباق العالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي، يطرح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، رؤية مختلفة لمستقبل التكنولوجيا، تقوم على توسيع الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي، بدلًا من تركيز تطويرها والسيطرة عليها في أيدي عدد محدود من الشركات والحكومات.

وفي مقال مطول نشره مؤخرًا، حذر زوكربيرغ من أن تركيز القوة في مجال الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى نتائج سلبية، مؤكدًا أن مستقبل التكنولوجيا لا ينبغي أن يعتمد على وجود جهة واحدة تملك القدرة على تحديد مسارها.

وفيما يلي أبرز 5 رسائل حملها المقال:

1. ميتا تتمسك بالذكاء الاصطناعي مفتوح الأوزان

رغم التحولات التي شهدتها استراتيجية «ميتا» في مجال الذكاء الاصطناعي، لا يزال زوكربيرغ يؤكد أهمية إتاحة التكنولوجيا أمام نطاق أوسع من المطورين.

واستثمرت الشركة خلال السنوات الماضية في نماذج «Llama»، قبل أن تعيد ترتيب أولوياتها مع تأسيس Meta Superintelligence Labs واستقطاب باحثين متخصصين لتطوير نماذج أكثر تقدمًا.

كما أعلنت الشركة عن نموذج مفتوح الأوزان باسم Muse Glimmer، مع خطط لإتاحة أوزان نسخة من نموذج أقوى يحمل اسم Muse Spark، بما يسمح للمطورين بتنزيل النماذج وتعديلها ضمن الحدود التي تحددها الشركة.

ويرى زوكربيرغ أن توسيع الوصول إلى هذه التقنيات يساعد على توزيع القوة وخلق منافسة أكبر في القطاع.

2. احتكار الذكاء الاصطناعي خطر

يرى زوكربيرغ أن تركيز الذكاء الاصطناعي المتقدم في أيدي عدد محدود من الشركات أو الحكومات يمثل خطرًا، لأن السيطرة على التكنولوجيا تعني امتلاك قدر كبير من النفوذ.

ويعتقد أن توسيع الوصول إلى النماذج يمكن أن يخلق توازنًا أكبر للقوى، في موقف يتعارض ضمنيًا مع نهج بعض الشركات المنافسة التي تركز على التحكم في الوصول إلى نماذجها المتقدمة.

3. الذكاء الاصطناعي قد يخلق وظائف جديدة

رفض زوكربيرغ المخاوف من أن يؤدي الذكاء الاصطناعي بالضرورة إلى انخفاض إجمالي الوظائف.

ويتوقع بدلًا من ذلك ظهور عدد أكبر من الشركات الصغيرة التي تعتمد على فرق محدودة، مع قدرة الأفراد على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتأسيس مشروعات جديدة وتحويل أفكارهم إلى منتجات وخدمات.

ويرى أن التكنولوجيا ستخلق وظائف جديدة لم تكن شائعة من قبل، لكن هذه الرؤية تفتح في الوقت نفسه سؤالًا حول قدرة سوق العمل على مواكبة سرعة التغيير.

4. مراكز البيانات أصبحت قضية مجتمعية

مع التوسع الهائل في الذكاء الاصطناعي، تحتاج الشركات إلى مراكز بيانات ضخمة تستهلك كميات كبيرة من الطاقة والمياه.

وفي هذا السياق، أعلنت «ميتا» صندوقًا بقيمة مليار دولار للاستثمار في المجتمعات التي توجد بها مراكز بياناتها، في محاولة لمعالجة المخاوف المتعلقة بتأثير هذه المنشآت على الموارد والخدمات المحلية.

ويرى زوكربيرغ أن المجتمعات التي تستضيف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يجب أن تحصل على فوائد واضحة، مثل الوظائف والاستثمارات ودعم الخدمات العامة.

5. الصين جزء من سباق الذكاء الاصطناعي

يربط زوكربيرغ مستقبل الذكاء الاصطناعي بالمنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين.

ويحذر من أن التشدد التنظيمي المفرط أو بطء بناء البنية التحتية قد يضعف قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على ريادتها في هذا المجال.

وفي المقابل، يؤيد استمرار القيود الأمريكية على تصدير الرقائق المتقدمة ومعدات الذكاء الاصطناعي إلى الصين، معتبرًا أنها ساهمت في إبطاء تقدم المنافسين الأجانب.

 

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