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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القصة الكاملة لأزمة عبدالله السعيد مع الزمالك.. وموقف سيراميكا والمصري من ضمه

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
عبدالله هشام

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل أزمة جديدة لـ عبدالله السعيد مع الزمالك ، واحتمالات انتقاله للمصري البورسعيدي أو سيراميكا كليوباترا بعد فسخ التعاقد مع الفارس الأبيض.

وقال شوبير ، في تصريحات إذاعية: المصري البورسعيدي ليس في حساباته ضم عبدالله السعيد ، بسبب تواجد أكثر من لاعب في نفس مركزه وبالتالي صعب ضمه.

وواصل : سيراميكا كليوباترا، أيضا أكد صعوبة التعاقد مع عبدالله السعيد بسبب تواجد عمرو السولية في نفس المركز ، ومتوسط العمر يؤثر على فرص تواجده رغم حب علي ماهر لـ السعيد.

وأردف : مشكلة عبدالله السعيد مع الزمالك هي المستحقات المالية المتأخرة، وطلب الحصول عليها كاملة والزمالك وعده بحصوله على 72% من المستحقات نهاية الشهر الجاري وبعدها سيكون هناك جزء جديد من المستحقات مع بداية الشهر الجديد سيصل حصوله على مستحقاته لنسبة 90%.

وأكمل: عبدالله السعيد يرى أن الزمالك صرف المستحقات المالية للاعبين الأجانب خوفا من الشكاوى في الفيفا أو فسخ التعاقد مما دفعه للمطالبه بمستحقاته مثلهم.

وأوضح : الزمالك رحب برحيل عبدالله السعيد ولكن المستخقات المتأخرة سيتم صرفها في مواعيدها مثل باقي اللاعبين في الفريق، ما أعلمه أن عبدالله السعيد تفاجئ من رد فعل الزمالك والموافقة على فسخ التعاقد بشكل مباشر ولو سمع كلمتين فقط كان سيكمل بشكل طبيعي مع الزمالك.

واختتم شوبير تصريحاته : الزمالك يراهن على الشباب والناشئين في نفس مركز عبدالله السعيد والأقرب حاليا هو اعتزال اللاعب في ظل صعوبة الحصول على عرض جديد.

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