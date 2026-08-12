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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مينفعش ينتسب للنادي.. هشام يكن يُهاجم عبدالله السعيد: «عمري ما حسيت إنه زملكاوي»

السعيد ويكن
السعيد ويكن
محمد بدران

شنَّ هشام يكن، نجم الزمالك السابق، هجومًا حادًا على عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالتزامن مع طلب اللاعب فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء خلال الساعات الماضية.

وكتب هشام يكن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا عمري ما حسيت إن عبد الله السعيد زملكاوي، كنت دايمًا شايف إنه بيحاول يكسب من جمهور الزمالك فقط».

وأضاف نجم الزمالك السابق: «لاعب لا يستحق التواجد في النادي، ومينفعش يكون اسمه مرتبط بالزمالك بعد النهاردة ومن سنة فاتت».

واختتم هشام يكن رسالته قائلًا: «الزمالك كبير بجماهيره فقط».

عبد الله السعيد يطلب فسخ تعاقده مع الزمالك

وتأتي تصريحات هشام يكن بالتزامن مع طلب عبد الله السعيد فسخ تعاقده مع الزمالك بالتراضي خلال الساعات الماضية، في ظل أزمة المستحقات المالية المتأخرة، ورغبة اللاعب في حسم موقفه مع النادي وتسوية ملف مستحقاته.

وأكدت تقارير أن السعيد طلب فسخ تعاقده مقابل التنازل عن مستحقاته الخاصة بالموسم المقبل، مع الاتفاق على جدولة مستحقاته المتبقية عن الموسم المنقضي، والتي تبلغ نحو 8 ملايين جنيه.

ويأتي طلب اللاعب في إطار محاولات الوصول إلى اتفاق نهائي مع إدارة الزمالك بشأن إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، مع وضع آلية لسداد المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بالموسم الماضي.

هشام يكن الزمالك عبد الله السعيد

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