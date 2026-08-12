السوبر الأوروبي .. «لويس إنريكي» على موعد مع إنجاز جديد مساء اليوم

يقف لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، أمام فرصة جديدة لتعزيز سجله الاستثنائي مع النادي الفرنسي، عندما يلتقي أستون فيلا الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء في كأس السوبر الأوروبي.

وتقام المواجهة في التاسعة مساء اليوم الأربعاء 12 أغسطس على ملعب سالزبورج، حيث يتطلع المدرب الإسباني إلى قيادة باريس سان جيرمان نحو لقب جديد، بعدما أصبح الفريق أحد أبرز القوى على الساحة الأوروبية خلال الفترة الأخيرة.

ومنذ توليه المسؤولية الفنية لباريس سان جيرمان، نجح إنريكي في حصد 12 لقبًا من أصل 15 بطولة نافس عليها، ليصبح على بُعد خطوة واحدة فقط من الوصول إلى اللقب رقم 13 مع النادي.

ويمثل السوبر الأوروبي البطولة السادسة عشرة التي ينافس عليها إنريكي مع الفريق الباريسي، ما يجعل الفوز بها فرصة لمواصلة معدله اللافت في حصد البطولات.

وفي حال تمكن باريس سان جيرمان من تخطي أستون فيلا، سيرتفع رصيد إنريكي إلى 13 لقبًا من أصل 16 بطولة، مقابل خسارة 3 ألقاب فقط منذ وصوله إلى العاصمة الفرنسية.

ويأمل المدرب الإسباني في استثمار البداية القوية للموسم الجديد، وإضافة كأس السوبر الأوروبي إلى قائمة إنجازاته، ليواصل كتابة فصل جديد من مسيرته الناجحة مع باريس سان جيرمان.