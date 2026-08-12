حبس شخصين لقيامهما بإدارة صفحات للترويج لبيع فيديوهات مُنافية للآداب

قرّرت جهات التحقيق، حبس شخصين بالفيوم لقيامهما بإدارة عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع مواد مصورة منافية للآداب.

تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالفيوم لقيامهما بإدارة عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع مواد مصورة مُنافية للآداب.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين بإدارة عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع مواد مصورة مُنافية للآداب.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحات المُشار إليها (عاملين- مقيمين بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم) ، وضُبط بحوزتهما (هاتفين محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما أقرّا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.