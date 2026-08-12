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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصدر في الاحتلال يطالب الجيش اللبناني بمواجهة حزب الله

لبنان والاحتلال
لبنان والاحتلال
محمد على

كشفت القناة 15 العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله إنه لا توسّع في المنطقة التجريبية في جنوب لبنان، والتي يتواجد بها جنود الاحتلال وعتادهم، في انتظار أن يقوموا بالانسحاب.

وكشف المصدر عن وجود مطالب للاحتلال بضرورة أن تحدث المواجهة بين الجيش اللبناني وحزب الله على الأرض، حتى يتم من خلالها نزع سلاحه.
 


وأكد رئيس لبنان جوزاف عون أن “التفاوض ليس استسلامًا ولا تنازلا، بل هو استكمال لتحقيق أهدافنا بتحرير الأرض عبر الوسائل السلمية، وليس بلغة الحرب، وفي النهاية، لن نسمح لإسرائيل بأن تبقى ولو على شبر واحد من أرضنا، ولا لجندي واحد من جنودها بالبقاء عليها".

وأضاف: “نسمع دائمًا شعارات تقول إن ما أُخذ بالقوة لن يُستردّ إلا بالقوة، لكن الحقائق على الأرض أثبتت بطلان هذه المقولة”. 

وتابع: "لو كانوا قادرين على استرداد الأرض بالقوة، لكنت أول من وقف إلى جانبهم، ولكن عليهم أن يقفوا الآن إلى جانبنا في محاولة استرداد أرضنا عبر التفاوض، وهناك أكثرية لبنانية عابرة للطوائف مع هذا الخيار".

توازيًا، لفت مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي أنجزا، خلال المحادثات التقنية في روما، التفاصيل اللازمة لتنفيذ المناطق النموذجية، بما في ذلك المعايير التشغيلية والخرائط المشتركة وتعريفات موحّدة لعمليات التحقق وإزالة الألغام.

وأوضح أن الوفود اتفقت على خارطة طريق لفتح مناطق نموذجية جديدة، على أن يقدّم لبنان في الجولة المقبلة خرائط تفصيلية لتأمينها، بالتوازي مع تنفيذ المناطق الحالية.

وأشار المسئول إلى أن مجموعة التنسيق العسكري للبنان (MCG4L) ستواصل تسهيل التواصل بين الجانبين، ولا سيما في ضوء التحديات الأمنية، مؤكدًا أن مسار التقدم لا يزال إيجابيًا وأن "لا أحد يعرقل تنفيذ الاتفاق"، رغم الضغوط السياسية الداخلية ومحاولات "حزب الله تخريب العملية".
 

مصدر إسرائيلي جنوب لبنان الاحتلال الجيش اللبناني و حزب الله

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