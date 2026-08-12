إصابة 4 أشخاص جراء العاصفة الاستوائية "تشان-هوم" في اليابان

أصيب أربعة أشخاص بجروح بعدما وصلت العاصفة الاستوائية "تشان-هوم" إلى اليابسة في اليابان، مما تسبب في وقوع أضرار بالعاصمة "طوكيو" والمناطق المحيطة بها.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء أن العاصفة الاستوائية "تشان-هوم" أصبحت منخفضا جويا عقب وصولها إلى اليابسة، ومن المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت الشبكة أن هناك تقارير وردت تفيد بوقوع أضرار في محافظة "توتشيجي" حيث انهار حاجز إنشائي على أحد الطرق السريعة، كما تسببت العاصفة في سقوط أشجار بالقرب من محطة "أوتسونوميا" وفي العاصمة "طوكيو"، كما أصيب أربعة أشخاص بجروح طفيفة في محافظتي "إيباراكي" و"توتشيجي".

وأشارت الشبكة إلى أنه من المحتمل هطول أمطار غزيرة اليوم في بعض المناطق الواقعة غرب وشمال شرق البلاد، كما حذرت السلطات من حدوث انهيارات أرضية وارتفاع منسوب مياه الأنهار ووقوع فيضانات.