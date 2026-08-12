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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ارتفاع وفيات حادث الإسماعيلية لـ 18 وفاة ..ونائب وزير الصحة يزور المصابين

نائب وزير الصحة
نائب وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كافة أشكال الدعم الصحي للمصابين، كلف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، بزيارة مصابي حادث التصادم الذي وقع أمس الثلاثاء بين سيارتي نقل محملتين بالعمال بمحافظة الإسماعيلية، والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وقام الدكتور عمرو قنديل بزيارة المصابين في مستشفيات (المجمع الطبي، وأبو خليفة، والقصاصين) التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، حيث اطلع على التقارير الطبية الخاصة بهم، واطمأن على  توافر جميع التخصصات الطبية والأدوية والمستلزمات وكافة الاحتياجات، ومن تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة على الوجه الأكمل، كما اطمأن على الحالة الصحية لجميع المصابين، وحرص على طمأنة أهاليهم والاستماع إلى طلباتهم.

حالات الوفاة 18 حالة

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه وفقاً للتقارير المحدثة حتى الساعة الرابعة من صباح اليوم الأربعاء، بلغ عدد حالات الوفاة 18 حالة، فيما يتلقى 17 مصاباً الرعاية الطبية اللازمة داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية  ، وغادر 13 مصاباً المستشفيات بعد تلقي الخدمة الطبية اللازمة وتحسن حالتهم الصحية.

وتتقدم وزارة الصحة والسكان بخالص العزاء والمواساة لأهالي المتوفين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعم الصحي للمصابين وزير الصحة الإسماعيلية الصحة

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