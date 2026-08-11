توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لوزير الصحة في حادث الدواويس الأليم

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على مدار الساعة، تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم سيارتين ربع نقل محملتين بالعمال، والذي وقع اليوم الثلاثاء، بوصلة «الدواويس» بمحافظة الإسماعيلية، مع التأكيد على تقديم كامل أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هيئة الإسعاف المصرية دفعت بـ32 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات المجمع الطبي بالإسماعيلية، والقصاصين، والتل الكبير، وأبوخليفة، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 31 مواطنًا ووفاة 17 آخرين، وتم إيداع جثامين المتوفين بمستشفى القصاصين تحت تصرف الجهات المعنية.

رفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية بمحافظة

وأكد المتحدث الرسمي رفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الإسماعيلية، بالتنسيق بين الوزارة وهيئة الرعاية الصحية، مع التأكد من توافر الأطقم الطبية بمختلف التخصصات، والأدوية والمستلزمات الطبية، وكميات الدم ومشتقاته، لضمان تقديم الرعاية العاجلة والمتكاملة للمصابين.

وأشار إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار يتابع الموقف الصحي للمصابين لحظيًا من خلال غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة، بالتنسيق مع مع هيئة الرعاية الصحية، مع الاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية تستدعيها الحالة الصحية للمصابين.

كسور وجروح قطعية ونزيف داخلي

ولفت إلى أن الإصابات تتنوع بين كسور وجروح قطعية ونزيف داخلي، ويخضع أحد المصابين لتدخل جراحي دقيق، فيما يتلقى باقي المصابين الرعاية الطبية اللازمة وفقًا للحالة الصحية لكل منهم، بينما خرج من المستشفيات 10 مصابين، بعد تحسن حالتهم الصحية، ومازال باقي المصابين يخضعون للعلاج، وبينهم 7 حالات حرجة.