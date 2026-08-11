شيخ الأزهر عن ضحايا حادث الدواويس: وعد الله هؤلاء وأمثالهم أن يحشرهم مع الأنبياء

تقدم الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث انقلاب سيارة كانت تقل مجموعة من العمال على طريق وصلة «الدواويس» بمحافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

شيخ الأزهر يعزي أسر شهداء لقمة العيش ضحايا حادث وصلة الدواويس

وأكد شيخ الأزهر أن هؤلاء وقد خرجوا سعيًا وراء الرزق الحلال، واجتهدوا في طلب قوت أسرهم، فإن الله تعالى وعد هؤلاء وأمثالهم أن يحشرهم مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

وأعرب شيخ الأزهر عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وذويهم، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يربط على قلوبهم، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ أبناء الوطن من كل مكروه وسوء.