رئيس اتصالات النواب: اكدنا ضرورة حماية بيانات المواطنين لدى شركات المحمول

أكد أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت اجتماعا بحضور وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمناقشة ملف أزمة تسجيل الخطوط .

وقال أحمد بدوي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" تابعنا إجراءات وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمواجهة ازمة تسجيل الخطوط ".



وأكمل :" اكدنا على ضرورة استكمال الإجراءات لحماية بيانات المواطنين لدى شركات المحمول ".

وتابع بدوي :" بعض الوكلاء والموزعين جزء من أزمة تسجيل الخطوط وتم وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال الوكلاء والموزعين ".

ولفت احمد بدوي :" اللي يلاقي رقم باسمه دون علمه يتوجه لشركة خدمات الاتصالات لتحديث البيانات وإلغاء الأرقام الأخرى ".

