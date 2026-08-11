أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تفاصيل مالية تخص موقف سيف جعفر مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن رحيل اللاعب عن القلعة البيضاء سيضع النادي أمام التزام مالي كبير.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حال رحيل سيف جعفر عن الزمالك، سيكون النادي ملزمًا بدفع 10 ملايين جنيه للاعب، باقي مستحقاته وعقده».

وكشف وكيل أعمال سيف جعفر لاعب الزمالك، عن موقف اللاعب من النادي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن إدارة القلعة البيضاء أبلغته شفهيًا بالاستغناء عن خدماته.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بخصوص سيف جعفر.. تم إبلاغ اللاعب شفهيًا بالاستغناء عنه، وعلى نادي الزمالك إخطارنا بشكل رسمي بفسخ التعاقد من طرف واحد».

تأتي تصريحات وكيل سيف جعفر في ظل الحديث عن مستقبل اللاعب مع الزمالك، في انتظار موقف النادي الرسمي بشأن فسخ التعاقد وإنهاء العلاقة بين الطرفين.