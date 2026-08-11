سماكة: عبدالله السعيد أخطأ بانقطاعه عن مران الزمالك.. ولابد من حل أزمة بيزيرا

أكد عمرو سماكة نجم الأهلي والترسانة السابق، أن عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اتخذ القرار الخاطئ بانقطاعه عن المران الجماعي للفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقال سماكة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: عبد الله السعيد قائد حقيقي في الزمالك، داخل وخارج الملعب، وكان أحد الأعمدة الرئيسية في تتويج الفريق ببطولة الدوري الموسم الماضي، وهو قدوة للاعبين الشباب، ولذلك كان يجب ألا يتغيب عن مران الفريق بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية والمكافآت المتأخرة، فإذا صدر هذا التصرف من لاعب قائد وأكثر اللاعبين خبرة، فكيف يتصرف اللاعبون الشباب؟

وتابع: أتمنى من مجلس إدارة نادي الزمالك، سرعة إنهاء أزمة خوان ألفينا بيزيرا نجم الفريق، ومحاولة تقريب وجهات النظر وترضيته مالياً، خاصةً أنه لعب الدور الأبرز في تتويج الفريق بالدوري، كما أن النادي لن يستطيع التعاقد مع صفقات جديدة بسبب إيقاف القيد، ولذلك يجب الحفاظ على نجوم الفريق.