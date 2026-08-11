محمود فؤاد: الزمالك سيوقع عقوبات كبيرة على الثلاثي المتمرد.. والسعيد لم يحترم النادي

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد أبرز القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي عُقد يوم الاثنين، خاصةً المتعلقة بملف أزمة التمرد داخل صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي.

وقال محمود فؤاد، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «انتهى اجتماع مجلس إدارة الزمالك، حيث حضر 12 عضوًا فيما غاب أربعة من بينهم نيرة الأحمر لظروف تقديمها برنامجًا على قناة الزمالك، فيما حضر هشام نصر وهاني بيرزي للاجتماع عبر تطبيق زووم».

وأردف قائلًا: «قولًا واحدًا لم يتم التطرق لعدة أمور خاصة بالنادي.. تم الحديث عن شركة الكرة ولم يتخذ قرارًا نهائيًا، والاجتماع لا يزال مستمرًا للغد».

وأشار فؤاد إلى أن أحمد سليمان غادر الاجتماع قبل نهايته على أمور متعلقة بشركة الكرة، لكن 11 عضوًا من 12 موافقون على نسبة 60 إلى 40%.

ولفت فؤاد إلى أن لاعبي الزمالك غاضبون بسبب عدم صرف مستحقات اللاعبين حتى الآن رغم حصولهم على وعود سابقة بصرفها.

وأوضح فؤاد أن الاجتماع شهد إحالة موضوع المتمردين في نادي الزمالك للتحقيق، والمتمردون هم البرازيلي خوان بيزيرا والأنجولي شيكو بانزا وعبد الله السعيد، وهناك عقوبات قاسية ستُوقع على الثلاثي.

وحول موقف السعيد، قال فؤاد: «عبد الله السعيد لم يحترم نادي الزمالك.. اللاعب شايف نفسه أكبر من نادي الزمالك نفسه».

وتابع قائلًا: «معتمد جمال أبلغ مجلس إدارة النادي برغبته في استمرار عبد الله السعيد في الفريق.. اللاعب بيلوي دراع الزمالك».

وتحدث فؤاد عن أن هناك أعضاء في مجلس إدارة الزمالك يميلون للطبطبة على عبد الله السعيد في محاولة عودة اللاعب للانضمام لتدريبات الفريق.