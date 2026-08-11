قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم الشماتة في الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
لبنان يلغي عقوبة الإعدام رسميًا ويستبدلها بالأشغال الشاقة المؤبدة والمشددة
توجيه عاجل من رئيس الوزراء لـ وزير العمل في حادث الدواويس المأساوي
وزير الطاقة الأمريكي: أكثر من 20 مليون برميل نفط خرجت من الخليج الأحد الماضي
الصحة : 7 حالات حرجة في حادث الدواويس بالإسماعيلية
جمال شعبان يحذر حزب الكرسي : السمنة والسكر والسرطان في انتظاركم
40 سيارة إسعاف و47 شخصًا .. أرقام صادمة من موقع حادث الدواويس
التضامن : صرف فوري للتعويضات لأسر ضحايا حادث الإسماعيلية
ظلال غامضة تظهر للحظات .. ماذا يحدث للأرض قبل كسوف الشمس؟
الجبهة الوطنية يقدّم 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و50 ألفا لكل مصاب في حادث الإسماعيلية
ترامب : روسيا أفرجت عن جندي سابق بمشاة البحرية الأمريكية
مأساة على طريق الدواويس .. أحمد موسى يقدم التعازي لأسر الضحايا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود فؤاد: الزمالك سيوقع عقوبات كبيرة على الثلاثي المتمرد.. والسعيد لم يحترم النادي

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد أبرز القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي عُقد يوم الاثنين، خاصةً المتعلقة بملف أزمة التمرد داخل صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي.

وقال محمود فؤاد، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «انتهى اجتماع مجلس إدارة الزمالك، حيث حضر 12 عضوًا فيما غاب أربعة من بينهم نيرة الأحمر لظروف تقديمها برنامجًا على قناة الزمالك، فيما حضر هشام نصر وهاني بيرزي للاجتماع عبر تطبيق زووم».

وأردف قائلًا: «قولًا واحدًا لم يتم التطرق لعدة أمور خاصة بالنادي.. تم الحديث عن شركة الكرة ولم يتخذ قرارًا نهائيًا، والاجتماع لا يزال مستمرًا للغد».

وأشار فؤاد إلى أن أحمد سليمان غادر الاجتماع قبل نهايته على أمور متعلقة بشركة الكرة، لكن 11 عضوًا من 12 موافقون على نسبة 60 إلى 40%.

ولفت فؤاد إلى أن لاعبي الزمالك غاضبون بسبب عدم صرف مستحقات اللاعبين حتى الآن رغم حصولهم على وعود سابقة بصرفها.

وأوضح فؤاد أن الاجتماع شهد إحالة موضوع المتمردين في نادي الزمالك للتحقيق، والمتمردون هم البرازيلي خوان بيزيرا والأنجولي شيكو بانزا وعبد الله السعيد، وهناك عقوبات قاسية ستُوقع على الثلاثي.

وحول موقف السعيد، قال فؤاد: «عبد الله السعيد لم يحترم نادي الزمالك.. اللاعب شايف نفسه أكبر من نادي الزمالك نفسه».

وتابع قائلًا: «معتمد جمال أبلغ مجلس إدارة النادي برغبته في استمرار عبد الله السعيد في الفريق.. اللاعب بيلوي دراع الزمالك».

وتحدث فؤاد عن أن هناك أعضاء في مجلس إدارة الزمالك يميلون للطبطبة على عبد الله السعيد في محاولة عودة اللاعب للانضمام لتدريبات الفريق.

الزمالك اخبار الرياضة اخبار الزمالك دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادات العالمية الكبيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

غادر الرئيس الـأمريكي دونالد ترامب سراً قمة الناتو

تفاصيل مغادرة ترامب مذعورًا من تركيا.. رحل لأمريكا على متن طائرة عسكرية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يرتفع لـ 6230 جنيها

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

ترشيحاتنا

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

اسعار السبائك الذهب

ارتفاع جديد.. سعر سبيكة 10 و20 جراما عيار 24

نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال بالأزهر

بعد إتاحتها رسميًا.. تفاصيل نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال بالأزهر 2026

بالصور

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

احذر.. تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي ويفسد نومك

التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب

احترس.. علامات تدل على نقص فيتامين B12.. طرق التشخيص والعلاج

نقص فيتامين B12؟
نقص فيتامين B12؟
نقص فيتامين B12؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد