أحمد موسى: الرقابة على شركات المحمول ضرورة لاكتشاف المخالفات مبكرًا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن طبيعة قطاع الاتصالات تفرض استمرار الرقابة والمتابعة، نظرًا لاتساع قاعدة المستخدمين واعتماد المواطنين بصورة متزايدة على خدمات المحمول والاتصالات في حياتهم اليومية.

وأكد أحمد موسى، أن الرقابة الفعالة تسهم في اكتشاف أي مخالفات في وقت مبكر، كما تمنح الجهاز التنظيمي القدرة على التدخل قبل تفاقم المشكلات أو تحولها إلى أزمات واسعة تؤثر على عدد كبير من المواطنين.

وشدد على أن القرارات الأخيرة يجب أن تكون جزءًا من منظومة مستمرة لضبط سوق الاتصالات، مشيرًا إلى ضرورة استمرار عمليات الفحص والمتابعة والتفتيش على الشركات.