إنتوا فلاحين ولا إيه؟.. فتاة تثير الجدل بتصريحاتها عن شباب الساحل: ماشيين عريانين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لفتاة أثارت حالة من الجدل، بعدما وجهت رسالة حادة إلى بعض الشباب المتواجدين في الساحل الشمالي، منتقدة ظهورهم بملابس وصفتها بأنها عارية، والتجول بها خارج أماكن الشواطئ.

وظهرت الفتاة في الفيديو المتداول وهي تنتقد ما اعتبرته مبالغة من بعض الشباب في ارتداء ملابس تكشف أجزاء كبيرة من الجسم، مشيرة إلى أن الأمر لم يعد مقتصرًا على الشواطئ، وإنما امتد إلى الشوارع والأماكن العامة، وحتى صالونات الحلاقة.

وقالت الفتاة خلال حديثها: «طول اليوم ماشيين عريانين في الشارع والحلاق.. إنتوا فلاحين؟»، في رسالة وصفت بأنها حادة وساخرة، أعربت خلالها عن استيائها من بعض المظاهر المنتشرة في الساحل الشمالي خلال موسم الصيف.

وأشارت الفتاة إلى أن ارتداء الملابس المناسبة لطبيعة المكان أمر ضروري، معتبرة أن ما يحدث من بعض الشباب يمثل، من وجهة نظرها، مبالغة في استعراض الجسد، خاصة عند الانتقال من الشاطئ إلى الأماكن العامة.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو بالتعليقات والمشاركات، لتتحول تصريحات الفتاة إلى حديث متداول على منصات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الجدل حول حدود الحرية الشخصية، وما يتناسب مع طبيعة الأماكن العامة وآدابها.

الفتاة صاحبة مقطع الفيديو

الفتاة صاحبة مقطع الفيديو

الفتاة صاحبة مقطع الفيديو

الفتاة صاحبة مقطع الفيديو