الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر

شهد سوق الصرف توازنات ملحوظة في مستويات الشراء والبيع للعملات العربية.

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات صباح اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026

حافظ الدينار الكويتي على قيمته الأعلى بين العملات مسجلاً 157.52 جنيه للشراء و162.51 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم نحو 13.23جنيه للشراء و13.29 جنيه للبيع.

سجلت مستويات صرف الدرهم الإماراتي نحو 13.55 جنيه للشراء و13.59 جنيه للبيع.

استقر سعر الدينار البحريني عند 130.01 جنيه للشراء و132.40 جنيه للبيع.

وتداول سعر الريال العُماني مقابل الجنيه المصري عند مستوى 127.41 جنيه للشراء و129.65 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الأردني لنحو 69.43 جنيه للشراء و70.48 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال القطري نحو 12.64 جنيه للشراء و13.72 جنيه للبيع.

آليات العرض والطلب

وتعتمد أسعار العملات في البنك الأهلي المصري على آليات العرض والطلب وحجم التداول اليومي في منظومة المعاملات بين البنوك (الإنتربنك)، وتتحدث هذه الأسعار تلقائيًا عبر الشاشات الرئيسية للفروع والمنصات الإلكترونية للبنك على مدار اليوم.

الدينار الأعلى عربيًا وعالميًا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميًا، ويُعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تُعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبًا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديدة في القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي.