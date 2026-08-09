الدولار بكام.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد

رصد برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف.

وتأتي متابعة أسعار العملات بشكل يومي في ظل اهتمام المواطنين بحركة سعر الصرف، خاصة العملات الرئيسية، لما لها من تأثير على مختلف التعاملات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب ارتباطها بحركة الاستيراد والسفر والتحويلات المالية.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم نحو 49.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار التي رصدها برنامج «صباح البلد».

ويواصل الدولار تصدر قائمة العملات الأكثر متابعة في السوق المصرية، نظرًا لأهميته في العديد من التعاملات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى ارتباطه بأسعار عدد من السلع والخدمات.

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو نحو 57.47 جنيه للشراء و57.59 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات أسعار العملات.

ويعد اليورو من أبرز العملات الأجنبية التي تحظى بمتابعة مستمرة من جانب المتعاملين، خاصة في ظل حركة التجارة والسفر والتعاملات المرتبطة بالدول الأوروبية.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل الجنيه الإسترليني نحو 67.06 جنيه للشراء و67.21 جنيه للبيع، بحسب الأسعار المعلنة صباح اليوم السبت.

ويأتي الجنيه الإسترليني ضمن العملات الرئيسية التي يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تحركاتها مقابل الجنيه المصري، خاصة مع اختلاف سعر الصرف من وقت إلى آخر.

سعر الريال السعودي اليوم

بلغ سعر الريال السعودي نحو 13.24 جنيه للشراء و13.27 جنيه للبيع.

ويحظى الريال السعودي باهتمام كبير في السوق المصرية، خاصة في ظل كثرة التعاملات المرتبطة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التحويلات المالية بين البلدين.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 13.55 جنيه للشراء و13.58 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف.

ويعتبر الدرهم الإماراتي من العملات العربية الرئيسية التي تحظى بمتابعة مستمرة، خاصة من جانب المتعاملين في حركة السفر والتحويلات والتجارة.