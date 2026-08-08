بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر

يبحث آلاف الطلاب وأولياء الأمور حاليًا عن نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2026، بعدما ظهرت النتائج رسميًا في عدد من محافظات مصر، وأصبحت متاحة للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس، وذلك عقب اعتمادها وإعلانها من جانب المديريات التعليمية.

محافظة القاهرة

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026 بنسبة نجاح بلغت 86.4% حيث تقدم للامتحان 55781 طالبا وطالبة حضر منهم 48706 ونجح 42072 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت 71.79%، والإعدادية المهنية بنسبة نجاح 95.85%، كما اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 100%، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100% بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الدولي 95.3%.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.



محافظة الشرقية



اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية نتيجة إمتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026 م بنسبة نجاح 77.85%، حيث تقدم 37032 طالبًا وطالبة، حضر منهم 34297، ونجح منهم 26700 طالب وطالبة.

ومن جانبه، أوضح محمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه تقدم لامتحان الشهادة الإعدادية العامة 36698 طالبًا وطالبة، حضر منهم 33986، ونجح منهم 26431 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 77.77%، كما تقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية 324 طالبًا وطالبة، حضر منهم 301، ونجح منهم 259 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 86.05%.

كما تقدم للشهادة الإعدادية للصم 5 طلاب بنسبة نجاح 100%، وتقدم للشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 5 طلاب بنسبة نجاح 100%.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه قد تقدم لامتحان الدور الأول والثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026، (147708) طالبًا وطالبة، حضر منهم (144971)، ونجح منهم (137377) طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 94.76%.

للاطلاع على النتيجة يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

https://nateega.sharkia.gov.eg/



محافظة قنا



اعتمد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026، بحضور طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأوضح محافظ قنا أنه بلغ عدد المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني بالشهادة الإعدادية العامة 15 ألفًا و271 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني 84.04%، موجهًا التهنئة للطلاب الناجحين، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية القادمة.



محافظة بنى سويف

اعتمد اللواء عبدالله عبد العزيز، محافظ بني سويف، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 - 2026، بنسبة نجاح 79.9% للطلاب النظاميين، حيث تقدم للامتحان 22673 طالبًا وطالبة، حضر منهم 21286، ونجح منهم 17009، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 69.55%، حيث تقدم للامتحان 608، حضر منهم 519، ونجح منهم 361 طالبًا، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية 70.56%، ونسبة 100% لطلاب الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع، و100% للنور مكفوفين.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ «اليوم» بوكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور عصام عبد المهدي عمارة، لاعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية «بمختلف أنواعها» للعام الدراسي 2025 - 2026.