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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا| حظر سير التوكتوك في فرشوط.. الزراعة تعلن صرف 414 ألفا و242 شكارة سماد يوريا ونترات بالموسم الصيفي

حريق شقة بقنا
حريق شقة بقنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، المحافظ يتابع جاهزية تشغيل كلاستر خزام للصرف الصحى تمهيدًا للافتتاح ويوجه بحظر سير التوكتوك في مدينة فرشوط وعمل خطوط سيرفيس للقرى، النيران تقضى على محتويات شقة بالكامل دون خسائر بالأرواح، استرداد 11 ألف و600 متر أراضي دولة خلال حملة مكبرة بقوص، مديرية الزراعة تعلن صرف 414ألفًا و242 شكارة سماد يوريا ونترات بالموسم الصيفي، رئيس الجامعة يكرم المهندس جمال ملاك تقديرًا لإنجازاته التكنولوجية الدولية، ويعلن استعداد معامل التنسيق استقبال طلاب المرحلة الأولى بالثانوية.

 

محافظ قنا يتابع جاهزية تشغيل كلاستر خزام للصرف الصحى تمهيدًا للافتتاح


عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا بالديوان العام، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع كلاستر خزام للصرف الصحي، وذلك للوقوف على الملاحظات التي قد تعوق التشغيل والعمل على تلافيها، تمهيدًا لافتتاح المشروع وتشغيله في أقرب وقت، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

واستعرض المهندس إيهاب عبد المعز، مسؤول بدار الهندسة، الموقف التنفيذي للمشروع، موضحًا أن كلاستر خزام يضم 10 محطات رفع، منها 4 محطات تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، و6 محطات تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب محطة المعالجة، كما استعرض نسب التنفيذ، وأبرز الملاحظات المطلوب تلافيها تمهيدًا لافتتاح المشروع وتشغيله.

دون خسائر بالأرواح.. النيران تقضى على محتويات شقة بالكامل فى قنا

اندلع حريق فى شقة سكنية داخل أحد العقارات بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص جنوب قنا، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق كبير فى شقة سكنية بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص، دون أن يسفر عن أى خسائر فى الأرواح.


 

قنا.. استرداد 11 ألف و600 متر أراضي دولة خلال حملة مكبرة بقوص

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بمواصلة جهود استرداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي لكافة أشكال التعديات، من استرداد مساحة 11 ألفاً و600 متر مربع من أراضي الدولة، خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية حجازة قبلي، في إطار تنفيذ القانون، والحفاظ على حقوق الدولة.

وأسفرت جهود الحملة، التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، تحت إشراف الدكتور علاء شاكر، رئيس المركز، عن إزالة تعديات تمثلت في أسوار ومباني مشيدة بالبلوك الأبيض والمونة الأسمنتية.

زراعة قنا: صرف 414ألفًا و242 شكارة سماد يوريا ونترات بالموسم الصيفي

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة متابعة انتظام صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي والتفاعل مع شكاوى المواطنين، مشددًا على أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته الأساسية تأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي، ولا تهاون مع أي تقصير في هذا الشأن.

وتواصل مديرية الزراعة بقنا، متابعة أعمال صرف الأسمدة للمزارعين بمختلف مراكز المحافظة، والتأكد من توافر الأرصدة اللازمة وانتظام عمليات الصرف وفقًا للجداول المعلنة، وسط إجراءات تنظيمية تضمن وصول الدعم لمستحقيه، مع تفعيل غرف العمليات لتلقي شكاوى المزارعين والتعامل معها بشكل فوري.


 

رئيس جامعة قنا يكرم المهندس جمال ملاك تقديرًا لإنجازاته التكنولوجية الدولية

كرّم الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، المهندس جمال ملاك، المبرمج بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالجامعة، ومنحه درع الجامعة تقديراً لإنجازاته التقنية الاستثنائية وتمثيله المشرف للجامعة ولمصر في المحافل الدولية، في إطار حرص الجامعة على دعم ورعاية الكوادر المتميزة وتشجيع المبدعين.
 

جاء هذا التكريم عقب تحقيق المهندس جمال ملاك سلسلة إنجازات مرموقة، كان في مقدمتها حصوله على جائزة "مايكروسوفت للمحترفين الأكثر قيمة" Microsoft MVP لعام 2026 في مجالي تقنيات المطورين وM365، وهي إحدى أرفع الجوائز التقديرية التي تمنحها شركة مايكروسوفت لصفوة الخبراء والمطورين حول العالم.


 

جامعة قنا تعلن استعداد معامل التنسيق استقبال طلاب المرحلة الأولى بالثانوية


قال الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا، إن معامل التنسيق الالكتروني بالجامعة مستعدة لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم وفق الجداول الزمنية المعلنة من وزارة التعليم العالي.
 

وأضاف عكاوى، بأن المرحلة الاولى تبدأ  يوم الأربعاء الموافق 5-8-2026 وحتى يوم الأحد الموافق 9-8-2026 وفقًا للحد الأدنى: "نظام حديث":

شعبة علمي علوم: الحد الأدنى لمجموع الدرجات: 292 درجة  91.25%
 

محافظ قنا: حظر سير التوكتوك في مدينة فرشوط وعمل خطوط سيرفيس للقرى

وجه اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بحظر سير مركبات التوك توك داخل مدينة فرشوط، والعمل على تسيير خط سرفيس يربط القرى بالمواقف، بما يسهم في تنظيم حركة النقل، وتيسير انتقال المواطنين، وتخفيف الأعباء المادية عليهم، بالإضافة إلى رفع الاشغالات بداخل نفق فرشوط ودراسة تسريب المياه بداخله للعمل على حلها.
 

جاء ذلك خلال جولة موسعة لتفقد عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 بمركز ومدينة فرشوط، لمتابعة معدلات التنفيذ، والوقوف على سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة بمختلف القطاعات.
 

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