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معاريف: إسرائيل تخشى أن يتركها ترامب وحيدة أمام إيران.. وتحذيرات من تهديد وجودي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

معاريف: إسرائيل تخشى أن يتركها ترامب وحيدة أمام إيران.. وتحذيرات من تهديد وجودي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر أمنية وعسكرية، أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل لم تفاجأ بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربة العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران، لكنها حذرت من أن أي تراجع أمريكي عن المواجهة قد يترك إسرائيل بمفردها في مواجهة التهديد الإيراني.

وبحسب التقرير، قال مسؤول عسكري إن ترامب غير موقفه عدة مرات خلال الشهر الأخير، موضحًا أن إسرائيل لا تزال غير متأكدة مما إذا كانت تهديداته العسكرية كانت جزءًا من استراتيجية للضغط على طهران خلال المفاوضات، أم أنه كان ينوي بالفعل تنفيذ هجوم عسكري.

وأكدت المصادر أن سلاح الجو الإسرائيلي لا يزال في حالة تأهب مرتفعة، لا سيما منظومات الدفاع الجوي، وأن الجيش مستعد للرد على أي هجوم إيراني محتمل. ونقل التقرير عن مسؤول عسكري قوله: "إذا ارتكبت إيران خطأ وهاجمت إسرائيل، فإنها ستتلقى ضربة قاسية وفورية من سلاح الجو".

وفي المقابل، أعرب مسؤولون عسكريون عن مخاوفهم من أن يؤدي تراجع الولايات المتحدة إلى تمكين إيران من الاحتفاظ ببرنامجها النووي، والسيطرة على مضيق هرمز، ومواصلة إعادة بناء منظومتها الصاروخية الباليستية.

ونقل التقرير عن أحد المسؤولين العسكريين أن هذا السيناريو سيعني أن الولايات المتحدة "ستترك إسرائيل وحدها في مواجهة هذا التهديد"، معتبرًا أن ذلك يمثل "خطرًا وجوديًا حقيقيًا على إسرائيل".

وأشار التقرير إلى أن التقديرات الإسرائيلية الحالية ترجح أن إيران قد تستغل المفاوضات الجارية لكسب الوقت، وهو ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى الإبقاء على مستوى الجاهزية المرتفع، سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي، مع مواصلة مراقبة التطورات عن كثب.

كما لفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إلغاء الضربة العسكرية بعد حديثه عن إحراز تقدم نحو اتفاق جديد مع طهران، موضحًا أن الولايات المتحدة كانت على وشك تنفيذ هجوم واسع النطاق، إلا أنه وافق على تأجيله عقب تلقي طلبات من أطراف إقليمية لإعطاء فرصة للمسار الدبلوماسي، مؤكدًا أن استمرار تعليق الضربة مرهون بسرعة التوصل إلى اتفاق مع إيران.

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