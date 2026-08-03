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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كاميرا مراقبة ترصد لحظة فرار شباب من مقاعدهم بعد الزلزال.. ثوان من الرعب في الشارع

فرار شباب من مقاعدهم بعد الهزة الأرضية.. ثوان من الرعب في الشارع
فرار شباب من مقاعدهم بعد الهزة الأرضية.. ثوان من الرعب في الشارع
ميرنا محمود

وثقت كاميرا مراقبة لحظات من الخوف والارتباك التي عاشها عدد من الشباب أثناء جلوسهم في أحد الشوارع، بعدما شعروا بالهزة الأرضية التي ضربت القاهرة و عددا من المحافظات، حيث تركوا مقاعدهم مسرعين إلى أماكن أكثر أمانا فور بدء الاهتزازات.

وأظهر الفيديو المتداول، الذي حظي بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشباب وهم يجلسون بشكل طبيعي قبل أن يفاجئهم الزلزال، لينهضوا في ثوان وسط حالة من الذعر، في مشهد عكس ردود الفعل العفوية التي صاحبت الهزة الأرضية.

وتداول رواد مواقع التواصل المقطع على نطاق واسع، معتبرين أنه يوثق إحدى اللحظات التي عاشها المواطنون خلال الهزة.

ويعد هذا الفيديو من أبرز المقاطع التي وثقت اللحظات الأولى للهزة الأرضية، حيث عكس سرعة استجابة المواطنين ومحاولتهم الابتعاد عن أي مخاطر محتملة حتى انتهاء الاهتزازات.

قوة الزلزال شباب يفرون من الزلزال هزة أرضية توابع الزلزال

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