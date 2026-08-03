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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار سوزوكي سياز 2026 في السوق السعودي

سوزوكي سياز
سوزوكي سياز

تعد سوزوكي سياز واحدة من أبرز سيارات السيدان التي تقدمها العلامة اليابانية في السوق السعودي، حيث تواصل الظهور ضمن موديلات 2026 مع مجموعة من المواصفات الميكانيكية والتجهيزات المتنوعة بحسب الفئات.

مواصفات سوزوكي سياز الفنية 

تعتمد سوزوكي سياز موديل 2026 على محرك بنزين مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر، وتبلغ القوة القصوى للمحرك 103 أحصنة، في حين يصل عزم الدوران إلى 138 نيوتن متر، يعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام الدفع الأمامي، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 19.4 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 43 لترًا.

 سوزوكي سياز

أبعاد السيارة سوزوكي سياز

تنتمي سياز إلى فئة السيدان المدمجة، وتأتي بطول يبلغ 4490 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1730 ملم، مع ارتفاع يبلغ 1475 ملم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2650 ملم، كما يبلغ الخلوص الأرضي 145 ملم، في حين يتراوح وزن السيارة بدون ركاب بين 1030 و1050 كيلوجرامًا بحسب الفئة، وتوفر مساحة تخزين خلفية تصل إلى 495 لترًا.

تجهيزات سوزوكي سياز

حصلت سوزوكي سياز موديل 2026 على مجموعة من أنظمة السلامة حيث زودت بنظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في قوى الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني، كما تضم السيارة وسائد هوائية للحماية من الصدمات، مع حساسات للمساعدة أثناء الاصطفاف.

 سوزوكي سياز

وتضم المقصورة مجموعة من التجهيزات من بينها شاشة معلومات وترفيه قياس 9 بوصات تدعم تشغيل نظامي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تأتي السيارة مزودة بكاميرا خلفية تساعد السائق أثناء الرجوع للخلف، إلى جانب زر تشغيل وإيقاف المحرك، ونظام القفل المركزي للأبواب، بالإضافة إلى مكيف هواء.

أسعار سوزوكي سياز 2026 في السوق السعودي

تقدم سوزوكي سياز موديل 2026 في السوق السعودي بعدة فئات تختلف من حيث مستوى التجهيزات، حيث يبدأ سعر السيارة من 59,800 ريال، بينما يصل سعر الفئة الأعلى إلى 70,150 ريالا.

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