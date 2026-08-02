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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 500 حصان.. مواصفات بورشه باناميرا 2026 GTS

بورشه باناميرا GTS موديل 2026
بورشه باناميرا GTS موديل 2026
صبري طلبه

تعد بورشه واحدة من أقدم الشركات المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية والفاخرة، إذ تأسست عام 1931 في ألمانيا، ونجحت على مدار عقود في بناء مكانة قوية داخل الأسواق العالمية بفضل تركيزها على تطوير سيارات تجمع بين الأداء والتقنيات الحديثة.

وقدمت بورشه خلال مسيرتها العديد من الطرازات التي حققت انتشارًا واسعًا، من بينها عائلة باناميرا التي تجمع بين الطابع الرياضي والعملية في الوقت نفسه، ويأتي طراز بورشه باناميرا GTS موديل 2026 ليواصل هذا النهج من خلال تقديم مستويات مرتفعة من القوة والتجهيزات.

بورشه باناميرا GTS موديل 2026 

محرك بورشه باناميرا GTS موديل 2026 

تعتمد بورشه باناميرا GTS موديل 2026 على محرك بنزين ثماني الأسطوانات V8 سعة 4.0 لتر مزود بشاحني توربو، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 500 حصان، مع عزم دوران يبلغ 660 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام الدفع الكلي  .AWD

تسارع وأداء بورشه باناميرا GTS موديل 2026

تقدم باناميرا GTS موديل 2026 مستويات أداء تتوافق مع هوية بورشه الرياضية، حيث تستطيع الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.8 ثانية فقط، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 302 كيلومتر في الساعة، وفي المقابل، يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 9.8 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 90 لترًا.

بورشه باناميرا GTS موديل 2026 

أبعاد بورشه باناميرا GTS موديل 2026

تحمل السيارة تصميم وأبعادًا ذات مظهر رياضي، إذ يبلغ طولها 5052 مم، بينما يصل عرضها إلى 1937 مم، ويبلغ ارتفاعها 1415 مم، في حين ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2950 مم، كما تبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي 478 لترًا، بينما يصل وزن السيارة دون ركاب إلى نحو 2065 كيلوجرامًا.

بورشه باناميرا GTS موديل 2026 

وحصلت بورشه باناميرا GTS موديل 2026 على مجموعة من التجهيزات الخارجية التي تتماشى مع شخصية السيارة، حيث زودت بمصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، كما ترتكز على عجلات رياضية قياس 21 بوصة في الأمام والخلف، مع جنوط مصنوعة من الألمنيوم.

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