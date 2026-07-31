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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار نيسان التيما موديل 2026 في السعودية

نيسان التيما موديل 2026
نيسان التيما موديل 2026
صبري طلبه

تحافظ نيسان على حضورها في السوق السعودي، عبر فئة سيارات السيدان متوسطة الحجم من خلال باقة من الإصدارات بينما، التيما موديل 2026، والتي تقدم بعدد من الفئات مع سعر يبدأ من 112 ألف ريال تقريبًا.

محرك نيسان التيما موديل 2026

تعتمد نيسان التيما موديل 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، يعمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية من خلال نظام الدفع الأمامي، وتبلغ القوة القصوى للمحرك 188 حصانًا، في حين يصل عزم الدوران إلى 244 نيوتن متر.

نيسان التيما موديل 2026

أبعاد نيسان التيما موديل 2026

تأتي التيما 2026 بتصميم يعتمد على تصميم السيدان، إذ يبلغ طول السيارة 4900 مليمتر، بينما يصل عرضها إلى 1852 مليمترًا، ويبلغ ارتفاعها 1447 مليمترًا، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2825 مليمترًا، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 1515 كيلوجرامًا، كما زودت بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، مع عجلات ألمنيوم قياس 19 بوصة.

نيسان التيما موديل 2026 وأنظمة السلامة 

تضم نيسان التيما موديل 2026 باقة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تتوفر بوسائد هوائية للحماية، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني.

نيسان التيما موديل 2026

كما تشمل التجهيزات مساعد صعود المرتفعات، ونظام تثبيت سرعة متكيف، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، مع مكابح طوارئ تعمل بصورة تلقائية عند الضرورة حسب الفئة، وتوفر السيارة أيضًا نظام التحذير عند مغادرة المسار مع المساعدة على البقاء داخله.

وتأتي السيارة بنظام مراقبة النقطة العمياء، والتحذير من حركة المرور الخلفية، والتنبيه من التصادم الخلفي، إلى جانب نظام مراقبة إرهاق السائق، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة لتسهيل عمليات الاصطفاف والمناورة.

نيسان التيما موديل 2026

تجهيزات نيسان التيما موديل 2026

تتنوع تجهيزات المقصورة وفقًا للفئة، حيث تأتي الفئات الأساسية بمقود متعدد الوظائف، وشاشة معلومات وترفيه قياس 8 بوصات تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات قياس 7 بوصات ونظام صوتي مكون من ست سماعات، مع مكيف هواء يدوي.

أما الفئات الأعلى تجهيزًا، فتحصل على شاشة معلومات وترفيه أكبر بقياس 12.3 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، بالإضافة إلى نظام صوتي من Bose يضم تسع سماعات، كما تضم هذه الفئات مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، ومقاعد كهربائية، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

أسعار نيسان التيما موديل 2026 في السعودية

تبدأ أسعار نيسان التيما موديل 2026 في السوق السعودي من 112700 ريال للفئة الأولى، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية 127500 ريال، أما الفئة الأعلى تجهيزًا فتطرح بسعر يصل إلى 141500 ريال.

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