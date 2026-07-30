مرسيدس تقدم GLA موديل 2027 الجديدة كلياً.. صور

كشفت مرسيدس عن الجيل الجديد من GLA موديل 2027 عالميًا، والذي حصل على مجموعة واسعة من التغييرات التي شملت التصميم الخارجي والمقصورة الداخلية، إلى جانب تطوير خيارات منظومات الحركة.

تصميم مرسيدس GLA موديل 2027

اعتمدت مرسيدس لغة تصميم أكثر حداثة في GLA الجديدة، وتأتي بأبعاد بلغت 4,565 ملم للطول الكلي، بينما يصل العرض إلى 1,873 ملم، في حين يبلغ الارتفاع 1,604 ملم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,790 ملم، كما زودت السيارة بعجلات تتراوح قياساتها بين 18 و20 بوصة، مع مقابض أبواب مدمجة، بالإضافة إلى سقف بانوراميSky Control .

مرسيدس GLA موديل 2027

مقصورة مرسيدس GLA موديل 2027

شهدت المقصورة الداخلية تطويرًا واضحًا من خلال اعتماد مجموعة من الشاشات الرقمية التي توفر تجربة استخدام أكثر تطورًا، وتأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 14 بوصة، إلى جانب شاشة مخصصة للراكب الأمامي بالمقاس نفسه، بينما يحصل السائق على لوحة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة تعرض بيانات القيادة، إضافة إلى باقة كبيرة من التجهيزات والتي تتضمن وسائل الرفاهية وعناصر التحكم والحماية.

مرسيدس GLA موديل 2027

مرسيدس GLA موديل 2027 الكهربائية

تبدأ التشكيلة الكهربائية بنسخة تعتمد على بطارية من نوع LFP بسعة 58 كيلوواط ساعة، مع محرك كهربائي مثبت في الخلف يولد قوة تبلغ 221 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 335 نيوتن متر، وتتيح هذه المنظومة للسيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.1 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 210 كيلومترات في الساعة.

وستقدم مرسيدس أيضًا نسخة أخرى تعتمد على محرك كهربائي أكثر قوة ينتج 268 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 335 نيوتن متر، لتتمكن السيارة من التسارع إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.3 ثانية، مع الاحتفاظ بالسرعة القصوى نفسها البالغة 210 كيلومترات في الساعة، ومدى يتراوح ما بين 577 و657 كيلومترًا.

مرسيدس GLA موديل 2027

فئة GLA 350 4MATIC تتصدر التشكيلة الكهربائية

تأتي قمة الفئات الكهربائية تحت اسم GLA 350 4MATIC Electric، وتعتمد على نظام دفع رباعي مزود بمحركين كهربائيين يوفران قوة إجمالية تبلغ 349 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 515 نيوتن متر.

مرسيدس GLA موديل 2027

وتنعكس هذه الأرقام على الأداء، حيث تتسارع السيارة من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.4 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 210 كيلومترات في الساعة.