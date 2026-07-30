93.12% الطب 92.80% للأسنان والصيدلة 91.70%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم بالأرقام

تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة 2026 نحو انطلاق تنسيق الجامعات، بينما يزداد البحث عن تنسيق الجامعات 2025 للاستفادة من مؤشراته في توقع تنسيق الكليات والحدود الدنيا للقبول هذا العام."

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الثانوية العامة 2025

وقد جاءت الحدود الدنيا لشعبة علمي علوم - نظام حديث في تنسيق الثانوية العامة 2025:

طب القاهرة 303.5

طب المنصورة 303.5

طب الزقازيق 303

طب الإسكندرية 302.5

طب فاقوس 302.5

طب دمياط 302.5

طب كفر الشيخ 301.5

طب طنطا 301.5

طب عين شمس 301

طب بور سعيد 300.5

طب سوهاج 300.5

طب المنوفية بشبين الكوم 300.5

طب بنها 300.5

طب قناة السويس بالإسماعيلية 300

طب حلوان 300

طب السويس 299.5

طب الفيوم 299.5

طب بني سويف 299

طب جنوب الوادي 299

طب الاقصر 298.5

طب العريش 298.5

طب المنيا 298.5

طب أسيوط 298.5

طب أسنان المنصورة 298

طب الوادي الجديد 298

طب أسوان 298

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 297.5

طب أسنان الزقازيق 297.5

طب أسنان كفر الشيخ 297.5

طب أسنان جنوب الوادي 297.5

طب أسنان طنطا 297

طب أسنان عين شمس 297

صيدلة سوهاج 297

طب أسنان الإسكندرية 297

طب أسنان القاهرة 297

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 297

طب أسنان المنيا 297

طب أسنان أسيوط 297

طب أسنان المنوفية 296.5

طب أسنان السويس 296.5

طب أسنان بني سويف 296.5

طب أسنان الفيوم 296.5

صيدلة المنصورة 296

صيدلة جنوب الوادي 296

صيدلة أسيوط 295.5

علاج طبيعي جنوب الوادي 295.5

صيدلة الزقازيق 295.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 295.5

علاج طبيعي قناة السويس 295

علاج طبيعي بورسعيد 295

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 295

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 295

صيدلة المنيا 295

علاج طبيعي بنها 295

صيدلة طنطا 295

صيدلة المنوفية 294.5

صيدلة بور سعيد 294.5

صيدلة عين شمس 294.5

صيدلة دمنهور 294.5

صيدلة القاهرة 294.5

صيدلة الإسكندرية 294.5

صيدلة بني سويف 294.5

علاج طبيعي السويس 294.5

علاج طبيعي القاهرة 294.5

علاج طبيعي بني سويف 294.5

صيدلة ج الوادي الجديد 294

صيدلة مدينة السادات 294

صيدلة حلوان 294

صيدلة الفيوم 294