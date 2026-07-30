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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

93.12% الطب 92.80% للأسنان والصيدلة 91.70%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم بالأرقام

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة 2026 نحو انطلاق تنسيق الجامعات، بينما يزداد البحث عن تنسيق الجامعات 2025 للاستفادة من مؤشراته في توقع تنسيق الكليات والحدود الدنيا للقبول هذا العام." 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الثانوية العامة 2025

وقد جاءت الحدود الدنيا لشعبة علمي علوم - نظام حديث في تنسيق الثانوية العامة 2025: 

طب القاهرة 303.5 

طب المنصورة 303.5 

طب الزقازيق 303 

طب الإسكندرية 302.5 

طب فاقوس 302.5 

طب دمياط 302.5 

طب كفر الشيخ 301.5 

طب طنطا 301.5 

طب عين شمس 301 

طب بور سعيد 300.5 

طب سوهاج 300.5 

طب المنوفية بشبين الكوم 300.5 

طب بنها 300.5 

طب قناة السويس بالإسماعيلية 300 

طب حلوان 300 

طب السويس 299.5 

طب الفيوم 299.5 

طب بني سويف 299 

طب جنوب الوادي 299 

طب الاقصر 298.5 

طب العريش 298.5 

طب المنيا 298.5 

طب أسيوط 298.5 

طب أسنان المنصورة 298 

طب الوادي الجديد 298 

طب أسوان 298 

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 297.5 

طب أسنان الزقازيق 297.5 

طب أسنان كفر الشيخ 297.5 

طب أسنان جنوب الوادي 297.5 

طب أسنان طنطا 297 

طب أسنان عين شمس 297 

صيدلة سوهاج 297 

طب أسنان الإسكندرية 297 

طب أسنان القاهرة 297 

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 297 

طب أسنان المنيا 297 

طب أسنان أسيوط 297 

طب أسنان المنوفية 296.5 

طب أسنان السويس 296.5 

طب أسنان بني سويف 296.5 

طب أسنان الفيوم 296.5 

صيدلة المنصورة 296 

صيدلة جنوب الوادي 296 

صيدلة أسيوط 295.5 

علاج طبيعي جنوب الوادي 295.5 

صيدلة الزقازيق 295.5 

علاج طبيعي كفر الشيخ 295.5 

علاج طبيعي قناة السويس 295 

علاج طبيعي بورسعيد 295 

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 295 

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 295 

صيدلة المنيا 295 

علاج طبيعي بنها 295 

صيدلة طنطا 295 

صيدلة المنوفية 294.5 

صيدلة بور سعيد 294.5 

صيدلة عين شمس 294.5 

صيدلة دمنهور 294.5 

صيدلة القاهرة     294.5 

صيدلة الإسكندرية 294.5 

صيدلة بني سويف 294.5 

علاج طبيعي السويس  294.5 

علاج طبيعي القاهرة 294.5 

علاج طبيعي بني سويف 294.5 

صيدلة ج الوادي الجديد 294 

صيدلة مدينة السادات 294 

صيدلة حلوان 294 

صيدلة الفيوم 294 

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